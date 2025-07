“E’ SCARSO FORTE”, appena arrivato è stato già bocciato | Terremoto Inter: situazione sempre più drammatica

L’Inter lo ha voluto fortemente come nuovo innesto ma i tifosi bocciano il suo arrivo, non è ritenuto all’altezza dei nerazzurri

Dopo la delusione per la sconfitta contro la Fluminense che è costata l’eliminazione dal Mondiale per Club, i giocatori dell’Inter si godono le meritate vacanze al termine di una stagione intensa, con un numero spropositato di partite disputate e con il rammarico di non essere riusciti ad alzare alcun trofeo.

La dirigenza è al lavoro per rinforzare un organico che ha dimostrato lacune per quanto riguarda le seconde linee e che potrebbe procedere a un ringiovanimento in alcune zone del campo.

Gli Oaktree hanno già investito circa 70 milioni per mettere sotto contratto tre giocatori, oltre per riscattare Zalewski che si è meritato il riscatto dopo l’ottimo impatto che ha avuto nei suoi primi sei mesi ad Appiano Gentile.

A centrocampo ha già fornito segnali incoraggianti Petar Sucic che ha le qualità per ritagliarsi un posto da protagonista in un reparto che potrebbe cambiare diversi intepreti.

Un reparto che è destinato a un ricambio, la dirigenza è al lavoro per conservarne l’alto livello

Le conferme di Davide Frattesi e di Hakan Calhanoglu sono in discussione. L’azzurro ha chiesto maggiore spazio ed è ancora da capire se Cristian Chivu lo ritiene un potenziale titolare o un prezioso jolly come per Inzaghi.

Il turco pare destinato a lasciare Milano dopo i recenti attriti con capitan Lautaro Martinez e al suo posto Beppe Marotta ha messo nel mirino da tempo Nicolò Rovella, un profilo dalle caratteristiche simili ma che non è ritenuto dello stesso livello di Hakan. Anzi, un tifoso su X, lo ha addirittura ritenuto troppo scarso, non spiegandosi il motivo del gradimento della dirigenza nei suoi confronti.

Una trattativa che si è arenata, il bilancio esclude il suo arrivo

Claudio Lotito ha dichiarato di avere rifiutato 40 milioni per il cartellino di Rovella. Il mercato bloccato esclude l’ipotesi di un sacrificio in uscita, con la rosa dei biancocelesti che dovrebbe essere solo snellita tramite la partenza di alcuni giocatori che non sono ritenuti centrali nel progetto.

E così l’Inter si trova costretta a virare su altri giocatori, anche se molto dipenderà dalla decisione finale di Calhanoglu e dall’eventuale chiarimento con lo spogliatoio che placherebbe il dissapore che è stato manifestato anche sui social.