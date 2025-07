Una sessione di calciomercato che rischia di essere rivoluzionaria per l’Inter. La sconfitta in finale di Champions, l’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club e l’addio di Inzaghi lasciano pensare alla fine di un ciclo in casa nerazzurra. Serve gente nuova, con motivazioni e pronta a riportare l’Inter non solo a competere ma soprattutto a vincere. Ecco perché non si possono escludere addi eccellenti nel corso di questo mercato estivo. Da questo punto di vista occhio alla situazione Sommer.

L’estremo difensore nerazzurro ha vissuto un Mondiale per Club di alti e bassi: tante parate importanti ma anche qualche errore di troppo. Il classe 1988, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, potrebbe lasciare i nerazzurri in questa finestra di mercato. Sul giocatore è forte l’interesse del Galatasaray con l’Inter che non chiude le porte alla partenza del portiere. Ricordiamo che il club turco è interessato anche a Calhanoglu.

Calciomercato Inter, la soluzione in caso di addio di Sommer

Qualora Sommer dovesse lasciare l’Inter, il club nerazzurro avrebbe la soluzione dentro casa. Stiamo parlando di Martinez, arrivato la scorsa sessione estiva di mercato. Nell’ultima stagione è sceso poche volte in campo ma, ogni volta che è stato chiamato in causa, ha sempre dimostrato il suo valore. Per l’estremo difensore dunque potrebbe essere arrivato il momento di vivere la prima esperienza da titolare in maglia nerazzurra.