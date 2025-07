Ultim’ora Inter, hanno deciso di venderlo subito | “Troppo scarso”: nemmeno i tifosi lo reggono più

Il Mondiale per Club non placa le polemiche in casa Inter, i tifosi chiedono la cessione di un giocatore non ritenuto all’altezza del progetto

L’Inter ha chiuso nel peggiore dei modi una stagione che non ha aggiunto alcun trofeo nella bacheca della società di Viale della Liberazione. Il campionato è sfumato all’ultima giornata e al termine di un testa a testa che ha premiato il Napoli. La Champions League si è conclusa con una disfatta nella finale contro il Psg.

La Coppa Italia ha visto la vittoria dei cugini del Milan nel derby della semifinale mentre la prima edizione del Mondiale per Club è terminata con la deludente eliminazione agli ottavi per mano dei brasiliani della Fluminense, un avversario che pareva alla portata dei nerazzurri.

La squadra è arrivata in carenza delle adeguate energie fisiche e mentali nel momento cruciale dell’annata e il calo di rendimento è stato la conseguenza, vanificando l’ottimo percorso compiuto fino a lì.

Con Cristian Chivu la squadra ha avviato un nuovo ciclo che dovrà ripartire da quanto di buono è stato fatto nei quattro anni con Inzaghi alla guida, ma con un organico da rinnovare e ringiovanire per continuare a puntare ai vertici sia in Italia che in Europa.

Un’Inter che ha cambiato strategia per rinforzare la rosa

La scorsa estate gli Oaktree sono diventati i proprietari del club nerazzurro e hanno subito chiesto a Beppe Marotta di cambiare modus operandi sul mercato, passando dall’ingaggio di giocatori d’esperienza a parametro zero o a scadenza di contratto a quello di profili di prospettiva che possano garantire plusvalenze future utili per il bilancio.

E una delle prime operazioni in tal senso è stata quella di Josep Martinez, portiere spagnolo prelevato dal Genoa che si è dimostrato affidabile quando è stato chiamato in causa da Inzaghi nella sua prima stagione ad Appiano Gentile.

I tifosi hanno parlato, chiesta a gran voce la sua cessione

Con un tweet su X, un tifoso chiede a Chivu di scegliere Martinez come portiere titolare, dopo che Yann Sommer non si è sempre contraddistinto per prestazioni all’altezza del delicato ruolo che ha ricoperto.

L’esperto portiere svizzero è stato etichettato come troppo scarso per vestire una maglia prestigiosa come quella nerazzurra e la sua permanenza è argomento di discussione in dirigenza in queste ore.