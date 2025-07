Le dichiarazioni di Lautaro, al termine di Inter Fluminense, hanno causato un vero e proprio terremoto in casa nerazzurra. Non si è fatta attendere la risposta di Calhanoglu (destinatario, forse non l’unico, delle parole dell’argentino) con Thuram ad aver messo like al post del centrocampista. Situazione sicuramente non semplice con la società che dovrà trovare il modo di calmare le acque per non far iniziare la nuova stagione senza la coesione del gruppo. Per quanto riguarda il calciomercato, l’Inter deve fare attenzione a Dumfries.

Uno dei protagonisti dell’ultima stagione dei nerazzurri è stato, senza ombra di dubbio, Dumfries. L’olandese si è preso la scena a suon di prestazioni e di gol (indimenticabile la doppietta contro il Barcellona) che hanno confermato quanto possa essere determinante in un sistema di gioco come il 3-5-2. Nelle ultime ora è però uscita fuori la notizia di una clausola rescissoria presente nel contratto dell’esterno come confermato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube.

Inter, il valore della clausola di Dumfries e la squadra interessata

Stando a quanto riferito proprio da Fabrizio Romano, la clausola rescissoria di Dumfries è pari a 25 milioni di euro ed è valida fino alla metà di luglio. Se da una parte la scadenza relativamente breve mette un minimo di serenità nell’ambiente nerazzurro, dall’altra il valore della clausola tiene in ansia i tifosi dell’Inter. A quanto sembra sul giocatore è forte l’interesse del Barcellona. I blaugrana apprezzano molto il difensore ma non hanno ancora formalizzato una prima offerta.