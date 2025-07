“UNA PIPPA”, delusione in casa Inter | E’ già con le valigie in mano: i tifosi lo rifiutano

I tifosi dell’Inter non gradiscono il giocatore che può fare le valigie, la curva non lo ritiene adatto al progetto tecnico

La sconfitta subita per mano della Fluminense non è costata solo l’eliminazione dal Mondiale per Club ma ha anche creato dissapori all’interno dello spogliatoio dell’Inter, con capitan Lautaro Martinez che ha tuonato sui social, criticando la prestazione di alcuni compagni di squadra e invitando a lasciare Appiano Gentile chi non ha più intenzione di dare il massimo.

Il principale destinatario delle sue parole pare essere Hakan Calhanoglu, che potrebbe proseguire la carriera in Turchia, con Sucic che ha fornito delle prestazioni convincenti e che potrebbe essere premiato con un posto da titolare in mezzo al campo.

Ma è un’Inter che cambierà diversi interpreti, a partire dal reparto offensivo, dove Marko Arnautovic e Joaquin Correa si sono svincolati dopo non avere rinnovato il contratto.

Al loro posto Cristian Chivu valuta di inserire in pianta stabile in prima squadra sia Pio Esposito che Valentin Carboni, prodotti del vivaio nerazzurro e meritevoli di una chance dopo avere fatto intravedere giocate importanti.

La curva è scettica, non è all’altezza della rosa dell’Inter

Intanto, nelle ultime ore, ha firmato un contratto di cinque anni, con un ingaggio da 2 milioni a stagione, Ange-Yoan Bonny, acquistato per 23 milioni più bonus dal Parma, club con cui ha debuttato in serie A, mettendo a referto sei reti, utili per la salvezza degli emiliani. E sul centravanti francesi i pareri sono discordanti.

Come riporta un sostenitore dell’Inter con un tweet su X, il giocatore ha dimostrato di essere ancora un talento grezzo, motivo che per cui c’è chi non lo ritiene adatto al progetto tecnico di una società ambiziosa come quella di Viale della Liberazione e chi premia il coraggio di quest’operazione di mercato, che potrebbe rivelarsi lungimirante e vincente.

Per molti tifosi è un giocatore mediocre, Marotta chiede ai tifosi di avere fiducia

A dare una risposta sull’effettive potenzialità di Bonny sarà solo e soltanto il campo e scopriremo presto se sarà una meteora del calcio italiano o uno dei migliori interpreti, nel suo ruolo, della sua generazione.

Bonny ha caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Marcus Thuram, altro profilo che è sbarcato a Milano in preda allo scetticismo generale e che ha, in fretta, convinto tutti, al punto da diventare titolare al fianco di capitan Lautaro Martinez.