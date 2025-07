Bonny è solo l’aperitivo, Marotta chiude un altro colpo in attacco | Lo riporta in Serie A con due lire

L’Inter è al lavoro per rinforzare l’attacco con un nuovo centravanti, oltre a Bonny, Marotta vuole riportare il bomber in Italia

Dopo che si è conclusa l’esperienza del Mondiale per Club, l’Inter si concentra sul mercato, dove ha messo già a segno tre colpi importanti e di prospettiva, oltre al riscatto di Zalewski che si è meritato di restare ad Appiano Gentile dopo l’ottimo impatto che ha avuto nei suoi primi sei mesi in nerazzurro.

Il reparto offensivo è soggetto a diversi cambiamenti. Marko Arnautovic e Joaquin Correa hanno lasciato il club, dopo la scadenza del loro contratto e continueranno la loro carriera altrove.

La coppia di centravanti titolare sarà di nuovo composta da capitan Lautaro Martinez e da Marcus Thuram, che avranno, però, bisogno di riserve di livello per potere rifiatare nel corso di una stagione, la prossima, che si prospetta densa di impegni come quella appena conclusa.

La dirigenza, anche sotto consiglio del nuovo allenatore Cristian Chivu, ha messo sotto contratto Bonny, che si è messo in mostra nella sua prima annata in serie A, contribuendo alla salvezza del Parma e lasciando intravedere un futuro roseo.

Due talenti della cantera possono risultare utili a Chivu nel corso della stagione

Nel torneo che i nerazzurri hanno disputato negli Usa, hanno fornito indicazioni positive sia Pio Esposito che Valentin Carboni, con il mister che potrebbe decidere di inserirli entrambi in prima squadra come seconde linee.

In questo modo il tecnico avrebbe a disposizione cinque attaccanti, un numero congruo per potere fronteggiare un fitto calendario, anche se resta l’incognita della loro giovane età e della loro capacità di gestire la pressione.

L’Inter ringiovanisce il proprio reparto offensivo, piace un bomber della Premier

Per questo motivo non è ancora tramontata la pista che porta a Hojlund, con il danese che è in uscita dal Manchester United, che ha fatto, però, sapere di essere disposto a lasciarlo partire solo a titolo definitivo.

Tale risposta potrebbe cambiare nel corso del mercato, con un’eventuale apertura al prestito nella fase finale della sessione estiva. L’arrivo della punta ex Atalanta implica, però, la cessione di Mehdi Taremi. La punta iraniana non ha brillato in maglia nerazzurra e i vertici stanno riflettendo sul suo futuro.