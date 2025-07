L’Inter ha lasciato il Mondiale per Club agli ottavi di finale sconfitta dal Fluminense ma quello che ha fatto ancora più rumore sono state le dichiarazioni di Lautaro Martinez. In attesa di capire gli sviluppi di una vicenda che vede coinvolti il capitano nerazzurro e Calhanoglu, i nerazzurri devono fare molta attenzione a Dumfries. L’esterno è stato tra i principali protagonisti dell’ultima stagione risultando determinante soprattutto nella semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Il problema, come riporta la Gazzetta dello Sport, riguarda una clausola rescissoria da 30 milioni di euro che può essere attivata entro la metà di luglio. Un vero e proprio pericolo per l’Inter considerando il valore, decisamente basso, della clausola. Un giocatore come Dumfries, a quella cifra, può fare gol a diversi top club europei che potrebbero bussare alle porte della società nerazzurra. Al momento non si registrano interessi concreti da parte di nessuna squadra e il giocatore non ha manifestato la voglia di cambiare aria.

Inter, i numeri di Dumfries nell’ultima stagione

Un giocatore come Dumfries è difficile da sostituire considerando la sua capacità di svolgere le due fasi di gioco e diventare una risorsa offensiva in più all’interno della partita. Nell’ultima stagione, considerando tutte le competizioni, ha realizzato 11 gol e 6 assist in 47 partite. Chivu non può fare a meno dell’olandese all’interno del suo nuovo ciclo.