L’Inter è uscita dal Mondiale per Club agli ottavi di finale contro il Fluminense ma, rispetto all’eliminazione, quello che ha fatto rumore sono state le dichiarazioni di Lautaro Martinez nell’immediato post partita. Il capitano nerazzurro (2 gol e 2 pali al Mondiale) è stato durissimo sottolineando sostanzialmente come chi non vuole restare può anche andare via. Riferimento piuttosto chiaro a Calhanoglu che, negli ultimi giorni, sta flirtando con il Galatasaray. Le parole dell’argentino hanno avuto delle conseguenze e la risposta del centrocampista non si è fatta attendere.

Situazione bollente in casa Inter con la società che dovrà cercare di calmare le acque anche se sembra difficile che la questione possa rientrare nella normalità. Il calciomercato è appena iniziato e non è da escludere che, nel corso delle prossime settimane, Calhanoglu venga ceduto proprio al Galatasaray anche se il centrocampista piace anche ad altre squadre. Una situazione da monitorare e che obbligherebbe l’Inter a cercare il sostituto di un giocatore molto importante nel sistema di gioco nerazzurro.

Inter-Calhanoglu: il sostituto può essere Ederson

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter per sostituire Calhanoglu ha messo nel mirino Ederson. Il centrocampista, in forza all’Atalanta, è reduce dall’ennesima stagione di livello. Per arrivare al brasiliano serve una cifra intorno ai 50 milioni. Prezzo decisamente importante che rende la trattativa quasi impossibile anche se, lo sappiamo, le vie del mercato sono infinite. Le alternative sono Rovella e Stiller dello Stoccarda anche se, per entrambi, le valutazioni non sono poi troppo basse.