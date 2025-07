L’eliminazione dal Mondiale per Club contro il Fluminense (2-0 il risultato finale) rischia di lasciare conseguenze maggiori rispetto a quanto si possa pensare. I nerazzurri hanno dimostrato, in tutta la competizione, di essere stanchi fisicamente ma soprattutto di testa come dimostrato dal pessimo approccio avuto in un ottavo di finale. Sono diversi i giocatori che hanno assolutamente bisogno di staccare la spina e ricaricare le batteria. La sconfitta di ieri però non è andata giù a Lautaro Martinez; il capitano dei nerazzurri nel post partita è stato durissimo.

Uno dei giocatori ad aver reso meglio in questo Mondiale per Club è stato senza dubbio Lautaro Martinez. Due gol, altrettanti pali e la voglia di provarci, fino alla fine, a trascinare i propri compagni. Hanno fatto rumore e potrebbero avere conseguenze importanti le sue parole una volta conclusa la partita. “Chi vuole restare deve restare, chi non vuole restare deve andare via” le dichiarazioni, durissime, del capitano nerazzurro che si è tolto dei sassolini dalla scarpa. Il riferimento di Lautaro sembra essere Calhanoglu Una situazione che dovrà essere risolta dalla società.

Inter, Lautaro contro Calhanoglu? La situazione del centrocampista

Non ha fatto nomi e cognomi ma sembra scontato il riferimento a Calhanoglu di Lautaro Martinez. Le parole del capitano nerazzurro fanno riferimento non tanto ad un Mondiale non giocato dal centrocampista causa infortunio ma alla situazione di mercato che lo vede coinvolto. Il Galatasaray è fortemente interessato al classe 1994 e non è da escludere una sua partenza. Al momento non sono arrivate offerte ufficiali ma il futuro di Calhanoglu, mai come ora, è in bilico.