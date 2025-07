Inter Mondiale per Club (Foto di Spada, LaPresse) Interdipendenza.net

Un gol ad inizio partita, uno alla fine: l’Inter lascia il Mondiale per Club agli ottavi di finale contro il Fluminense che sfiderà l’Al Hilal di Simone Inzaghi capace di eliminare, a sorpresa, il City. E’ stata una competizione che ha dimostrato come la finale di Champions abbia lasciato ancora dei segni in casa nerazzurra. Lautaro e compagni hanno brillato solamente contro il River Plate; nelle altre tre partite sono sempre andati sotto faticando ad imporre il proprio gioco.

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura di Chivu sulla panchina nerazzurra; all’Inter, si sa, devi giocare per vincere e questo Mondiale per Club poteva rappresentare la svolta dopo una stagione difficile e con pochissime soddisfazioni. Il match di ieri ha dimostrato come alcuni calciatori abbiano bisogno di riposo, su tutti Thuram. L’attaccante francese è stato tra i peggiori contro il Fluminense portandosi dietro le difficoltà avute dalla seconda parte della scorsa stagione.

Inter, ecco la soluzione dopo il Mondiale per Club

Ora per l’Inter un solo obbligo: riposarsi. Non sappiamo quando inizierà la nuova stagione dei nerazzurri ma è possibile che la squadra si ritrovi intorno al 20 di luglio. Tre settimane per staccare la spina, ricaricare le batterie e dimenticare una stagione tanto lunga quanto difficile.