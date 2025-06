L’Inter sta preparando la sfida contro il River Plate, partita fondamentale per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Contemporaneamente al campo, i nerazzurri lavorano anche sul mercato con l’obiettivo di costruire una rosa il più competitiva possibile. Dopo gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, in attesa della chiusura per Bonny, la società ha riscattato Zalewski dalla Roma. Arrivato in prestito nel corso del calciomercato invernale, è stato immediatamente decisivo nel derby di campionato contro il Milan pareggiato per 1-1.

Nel corso della stagione, Zalewski si è conquistato la fiducia a suon di prestazioni. Un giocatore con le sue caratteristiche mancava nella rosa nerazzurra. L’ex Roma infatti è abile nell’uno contro uno e nell’andare a creare la superiorità numerica. Dal punto di vista tattico può rappresentare un vero e proprio jolly nel sistema di gioco di Chivu. Uno dei ruoli in cui Zalewski può essere impiegato è quello di mezzala dove, nelle ultime partite dello scorso campionato, ha dimostrato di poter essere decisivo anche a livello realizzativo.

Inter, altri due ruoli per Zalewski

Il classe 2002 può essere impiegato non solo nel ruolo di mezzala. Nel 3-4-2-1 di Chivu può giocare da esterno a tutta fascia, su entrambe le corsie ma occhio anche alla possibilità di vederlo giocare alle spalle della punta. La sua abilità nel puntare l’avversario può rappresentare un punto di forza non indifferente per vivere da protagonisti la prossima stagione.