L’Inter ha battuto 2-0 il River Plate grazie ai gol di Pio Esposito e Bastoni. Una vittoria importante che permette ai nerazzurri di qualificarsi agli ottavi di finale da prima nel girone. Il prossimo impegno dei ragazzi di Chivu sarà contro il Fluminense, match in cui Lautaro e compagni partono sicuramente favoriti. Guai però a scendere in campo senza il giusto approccio; servirà scendere in campo con la giusta concentrazione per strappare il pass ai quarti di finale. Un match dove l’Inter non potrà contare su Calhanoglu e non solo.

Chivu ha iniziato la sua esperienza in nerazzurro con un problema piuttosto serio, quello degli infortunati. La stagione, decisamente lunga, vissuta dall’Inter ha lasciato segni evidenti per quanto riguarda il discorso della tenuta fisica. Contro il Fluminense, l’allenatore nerazzurro spera di recuperare Thuram nonostante la prestazione fornita da Pio Esposito lascia abbastanza tranquilli. Non ci sarà invece Calhanoglu, costretto a rientrare in Italia per recuperare dal proprio infortunio

Inter, Calhanoglu torna in Italia: con lui altri 3 titolari

Il centrocampista, al centro di diverse voci di mercato, non ha ancora recuperato dal proprio problema fisico. L’Inter sperava di poterlo riavere con il proseguo della competizione; le cose sono andate diversamente con Calhanoglu che farà ritorno in Italia. Lasciano il ritiro negli Stati Uniti anche Pavard, Bisseck e Zielinski. Mondiale del Club praticamente mai iniziato per loro; nella corsa alla finale, Chivu si vede ridurre sensibilmente la possibilità di scelta.