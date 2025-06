Mondiale Per Club Inter (Photo by Massimo Paolone, LaPresse) Interdipendenza.net

L’Inter, nella notte italiana, ha battuto 2-0 il River Plate grazie ai gol di Pio Esposito e Alessandro Bastoni; quella vista a Seattle è stata la miglior versione dell’Inter in un girone che fino al minuto 70 del match contro l’Urawa aveva presentato non poche difficoltà. I ragazzi di Chivu però hanno superato molto bene la tempesta mostrando di essere una squadra con enormi qualità. Il primo obiettivo in questo Mondiale per Club è stato raggiunto e ora inizia un altro torneo, quello dell’eliminazione diretta in cui servirà ancora più concentrazione.

Sono state diverse le note positive arrivate dalla partita con il River a partire dall’essere usciti dal campo senza infortuni; il River Plate ha messo in campo grande intensità (a volte anche troppa) e il rischio di farsi male era molto alto. Poi bisogna menzionare, per forza di cose, Pio Esposito. La sua prestazione è stata ottima e il gol di pregevole fattura; il centravanti non è escluso che possa essere confermato anche agli ottavi visto una condizione non ottimale di Thuram.

Mondiale per Club, Inter contro il Fluminense

Continua il Mondiale per Club dell’Inter che, agli ottavi di finale, sfiderà il Fluminense. Il club brasiliano ha chiuso il proprio girone al secondo posto, alle spalle del Dortmund. Due pareggi e una vittoria per una squadra che cercherà l’impresa. I nerazzurri partono favoriti sotto tutti i punti di vista ma, e anche questo Mondiale per Club lo sta dimostrando, bisogna scendere in campo con la giusta concentrazione.