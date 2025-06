L’Inter non ha iniziato il Mondiale per Club nel migliore dei modi. Contro il Monterrey è arrivato un pareggio, ottenuto in rimonta grazie al gol di Lautaro. Diverse occasioni da gol sprecate ma anche la certezza di dover lavorare ancora tanto soprattutto dal punto di vista della fiducia. Chivu ha il compito di levare, dalla testa dei giocatori, quanto successo in finale di Champions League. Non solo la mancata vittoria ma anche l’infortunio subito da Thuram, entrato nel secondo tempo.

Non è un momento felice per Thuram; l’attaccante francese, dopo aver iniziato la scorsa stagione nel migliore dei modi, ha subito una brusca frenata a livello realizzativo complice anche diversi problemi fisici. Il centravanti aveva, probabilmente, più bisogno di tutti di riposarsi ora è costretto a stare fermo. Per lui affaticamento ai flessori che lo terrà out per una decina di giorni. Chivu dunque dovrà rinunciare al suo attaccante per la sfida ai giapponesi dell’Urawa e, molto probabilmente, anche per quella con il River Plate.

Inter, infortunio Thuram: il sostituto

Subito problemi per Chivu che dovrà, come detto, rinunciare a Thuram. In attacco è certo del posto Lautaro chiamato a fare gli straordinari anche in questo inizio di Mondiale per Club. Al suo fianco ci sarà Esposito in attesa che arrivino nuovi innesti dal mercato. Da questo punto di vista occhio a Bonny, molto vicino a diventare un nuovo centravanti nerazzurri.