E’ iniziato il Mondiale per Club per l’Inter. Tanta curiosità intorno alla prima partita di Chivu che deve sfruttare questa competizione per portare le sue idee in vista della prossima stagione. Non è stata un grande match ma, probabilmente, era anche difficile immaginare qualcosa in più da parte di una squadra all’inizio del nuovo corso. Vero, diversi gol sbagliati da parte dei nerazzurri ma qualche sbavatura di troppo a livello difensivo, compreso il gol subito da parte dell’eterno Sergio Ramos.

Il primo marcatore dell’era Chivu è stato Lautaro Martinez, uomo chiave dell’Inter e giocatore che dovrà prendere per mano la squadra in questo nuovo corso. L’argentino a avuto anche le occasioni per far vincere la sua squadra ma è stato poco preciso, specialmente nella ripresa. Bene ma non benissimo dunque questa prima uscita dei nerazzurri che ora devono, per forza di cose, fare sei punti nelle prossime due partite onde evitare una clamorosa eliminazione nella prima fase.

Mondiale per Club, la situazione nel girone dell’Inter

Prima del match tra Monterrey ed Inter, il River Plate ha battuto 3-1 Urawa balzando in testa al girone. Ora, per i nerazzurri ci sarà la sfida contro i giapponesi prima del match con gli argentini dove, probabilmente, ci si giocherà il passaggio del turno. Vietato sbagliare le prossime due partite per i ragazzi di Chivu.