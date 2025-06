“INTER IN B”, terremoto alla Pinetina | Chiesta la massima sanzione: incognita sul futuro dei big

L’Inter rischia per la prima volta la retrocessione, la sanzione è attesa nelle prossime ore, panico tra i tifosi

L’Inter è uscita con le ossa rotte dal finale di questa stagione. In Serie A i nerazzurri hanno fallito in più occasioni il sorpasso decisivo ai danni del Napoli che ha vinto lo Scudetto all’ultima giornata e al termine di un testa a testa che ha animato le due compagini da inizio campionato.

La rosa era nettamente superiore a qualunque altra e il calendario più impegnativo è un’attenuante insufficiente per non ritenere fallimentare il percorso italiano del club di Viale della Liberazione.

Simone Inzaghi ha deciso di non essere gerarchico e di dare la stessa importanza a tutte e tre le competizioni in cui era impegnata la sua squadra, confidando nella bontà di un turnover sistematico e in un prezioso apporto da parte delle seconde linee, che spesso non si sono rivelate all’altezza dei titolari.

La disfatta in finale di Champions League, con la sconfitta più larga della storia nella gara conclusiva della massima competizione europea, ha dimostrato quanto le energie fisiche e mentali dello spogliatoio fossero state spremute nel corso degli ultimi mesi, con il mancato apporto nel momento decisivo.

Il bilancio di una stagione conclusa nel peggiore dei modi

Nessun trofeo aggiunto in bacheca. Questo è il tragico bilancio di una stagione che poteva avere un esito trionfante e che invece vede molti rammarichi e la necessità di intraprendere un nuovo ciclo per trovare nuovi stimoli.

Intanto non si placano le polemiche riguardo alle sanzioni leggere nei confronti di membri della squadra dopo il caso che ha riguardato il gruppo organizzato della curva, con rapporti ravvicinati con alcuni di loro, arrestati, e con l’infiltrazione mafiosa nella gestione di alcuni importanti dettagli dello stadio, dalla vendita dei biglietti ai parcheggi. Questo, infatti, è il tweet di un utente (non tifoso dei nerazzurri) che non le manda assolutamente a dire:

La sentenza definitiva che condanna i nerazzurri

Rispetto al 2006 e a ciò che è accaduto alla Juventus, la disparità di trattamento è un’accusa che continua a essere mossa nei confronti di una società che ha debiti ingenti da risanare ed ereditati dalla famiglia Zhang.

Un tifoso su X ha tuonato contro il giudice sportivo, sottolineando le intercettazioni che furono insabbiate e poi svelate cinque anni dopo la sentenza che ha colpito i bianconeri, quando erano finite in prescrizione.