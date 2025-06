COMUNICATO UFFICIALE, non solo Inzaghi | L’Inter perde anche lui: firma proprio con i rivali francesi

I tifosi dell’Inter sono rimasti impietriti dalla notizia: dopo Simone Inzaghi, perdono un altro pezzo pregiato

Come ben sappiamo ed è stato reso ufficiale da poco più di una settimana, Simone Inzaghi non è più l’allenatore dell’Inter. Dopo 4 stagioni alla guida della panchina nerazzurra ha deciso di risolvere anticipatamente il suo contratto in scadenza a Giugno 2026.

Una scelta arrivata come un fulmine a ciel sereno, che ha sorpreso tutti. Nessuno credeva che lasciasse il club ma è più che plausibile dopo aver vinto più volte tutto ciò che c’era da vincere in patria e dopo aver perso due finali di UEFA Champions League.

C’è anche da sottolineare che la stagione recentemente terminata è stata una vera e propria batosta. Sino all’ultimo hanno lottato per vincere ogni competizione, ritrovandosi però dopo il 31 Maggio senza nessun trofeo aggiunto alla loro prestigiosa bacheca.

Non solo la delusione per aver perso in finale di Supercoppa Italiana e semifinale di Coppa Italia. A questo si aggiunge lo Scudetto perso all’ultima giornata per un punto contro il Napoli di Antonio Conte ed il pesantissimo 5-0 subito contro il Paris Saint Germain di Luis Enrique.

Nuova avventura

E così il tecnico piacentino ha deciso di cambiare totalmente pagina. E’ volato dall’altra parte del mondo, in Arabia Saudita, dove ha deciso di abbracciare il progetto tecnico dell’Al-Hilal, che a sua volta lo paga profumatamente con uno stipendio da 25 milioni di euro annui.

Il suo addio è però solo l’inizio. Dai tanti rumours che girano, non sarà solamente lui a lasciare il Biscione durante quest’estate, dato che è praticamente ufficiale l’addio di un altro componente dell’Inter, che firmerà proprio per i rivali francesi.

E’ fatta

Si tratta di Alessandro Antonello, che approderà in Ligue 1. L’Amministratore Delegato si legherà al nuovo club ed entrerà a far parte del Consiglio Direttivo dal 1 luglio del 2025. Lo ha reso noto il club attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, presentando colui che guiderà lo sviluppo economico del club.

Ha dunque firmato per il Marsiglia, dopo oltre 10 anni nella società con sede in Viale della Liberazione, durante i quali aveva ricoperto le cariche di Direttore Finanziario, Direttore Operativo e Amministratore Delegato Corporate. Queste le sue parole: “E’ un grande onore e sono orgoglioso di entrare a far parte di un club iconico come l’Olympique Marsiglia. Sono molto felice di lavorare al fianco di Pablo Longoria, Alban Juster e tutto lo staff. Ringrazio sinceramente il proprietario Frank McCourt e il Presidente Longoria per la fiducia che hanno riposto in me. Dedicherò tutte le mie energie per costruire un futuro luminoso per il club”.