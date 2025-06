L’Inter si divide tra campo e mercato; nel primo caso sta per iniziare il Mondiale per Club con l’esordio contro il Monterrey. Una competizione dove i nerazzurri dovranno riscattare la finale persa in Champions League. Per quanto riguarda invece il calciomercato, dopo gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, servono nuovi innesti per permettere a Chivu di avere una rosa competitiva che possa lottare per lo scudetto ed essere nuovamente protagonista in Champions League.

Tra i reparti da rinforzare troviamo, senza dubbio, la difesa. Chivu ha bisogno di un centrale che possa dare alternative ai giocatori già presenti in rosa. Uno degli obiettivi sembra essere Leoni; sul difensore è forte anche il Milan e dunque potrebbe esserci un duello di mercato tra rossoneri e nerazzurri per il classe 2006. L’Inter però ha diversi nomi sul taccuino in modo da vagliare diverse opzioni.

Inter, nome nuovo per la difesa oltre Leoni

I nerazzurri hanno bisogno, come detto, di un difensore. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sta seguendo Mosquera. Il centrale, in forza al Valencia, ha un contratto in scadenza nel 2026 e dunque potrebbe arrivare a parametro zero. Secondo le ultime novità però, i nerazzurri potrebbero provare a spingere in questa finestra di mercato così da darlo subito a Chivu.