La 10 e fascia da capitano, poi ci porti in Serie A | Arnautovic riparte dalla cadetteria: obiettivo promozione diretta

Marko Arnautovic è disposto a scendere di categoria per ritrovare un posto da titolare e il feeling con il goal

La sua parentesi all’Inter non è stata fortunata e adesso Marko Arnautovic sta per cambiare squadra. Il bomber austriaco in Italia si è reso protagonista tra le fila del Bologna, con il compianto Sinisa Mihajlovic che lo ha valorizzato e fatto sentire al centro del progetto. L’Inter ha deciso di ingaggiarlo due anni fa dai felsinei per inserire nell’organico una punta di esperienza che potesse fare inizialmente coppia con Lautaro Martinez.

I buoni propositi si sono subito scontrati con l’ascesa di Marcus Thuram che gli ha rubato il posto al centro dell’attacco. Alcuni problemi fisici hanno condizionato il suo impatto ad Appiano Gentile, con la seconda parte della scorsa stagione che lo ha visto ritrovare motivazioni, fiducia e incisività sotto porta, con alcune reti che si sono rivelate preziose nel vincere con largo anticipo lo Scudetto.

Un finale in crescendo che gli è valso la permanenza, con la speranza di trovare la continuità di rendimento che aveva avuto in Emilia nel corso della stagione che si è da poco conclusa.

Simone Inzaghi si è trovato costretto a ruotare in modo sistematico il proprio undici iniziale per potere continuare il proprio cammino sia in Europa che in Serie A ma Arnautovic ha spesso deluso le aspettative, fallendo occasioni ghiotte e facendo fatica a risultare determinante in area di rigore.

Arnautovic scende in B per ritrovare la titolarità

Il contratto di Arnautovic con l’Inter scade tra pochi giorni, il 30 giugno, e la punta continuerà la propria carriera altrove. A 36 anni cerca una piazza che possa farlo sentire importante e in cui le pressioni siano inferiori rispetto a quelle che si respirano nel club di Viale della Liberazione, con la fascia da capitano e la maglia numero 10 come incentivi per la firma.

Ecco che si prospetta il suo trasferimento a Palermo, dove sarebbe allenato dal fratello di Simone Inzaghi, Filippo, reduce dalla promozione in Serie A con il Pisa e desideroso di conquistare lo stesso traguardo con la squadra del capoluogo siciliano.

Arnautovic è un lusso per la categoria, porta goal ed esperienza

I rosanero hanno le ambizioni per tornare nella massima categoria del calcio italiano e hanno deciso di affidare la gestione dello spogliatoio a un tecnico capace di ottenere risultati importanti nella cadetteria.

Arnautovic sarebbe la ciliegina sulla torta di una rosa che può competere per il vertice, anche se l’esito del campionato di Serie B è sempre imprevedibile, come testimonia l’annata che si sta per concludere tra poche ore e che vedrà la discesa in Lega Pro di una tra Sampdoria e Salernitana, squadre che erano in lizza per la promozione ai nastri di partenza.