Sì con Inzaghi eri titolare, ma con me sei fuori | Chivu lo ha già bocciato: spedito all’estero senza rimpianti

Cambiano le gerarchie in casa Inter: un titolare potrebbe partire per fare spazio alla mentalità del nuovo allenatoreFanno ancora rumore le indiscrezioni su Simone Inzaghi e sul possibile accordo con l’Arabia Saudita arrivato prima della finale di Champions.

Una situazione che gli interisti non hanno ancora accettato del tutto ma che, per forza di cose, ha dato il via libera al nuovo ciclo nerazzurro con l’arrivo sulla panchina di Cristian Chivu.

E infatti il nuovo allenatore vuole dare subito una scossa per imporre il suo gioco e le sue idee in campo. Anche se l’esordio al Mondiale per Club, contro il Monterrey, non è stato dei migliori: solamente 1-1 contro i messicani di Sergio Ramos.

Una convinzione che però potrebbe costare il posto ad uno dei giocatori molto utilizzato da Inzaghi.

Per lui ci sarà la Premier?

Non è partita benissimo la prima uscita stagionale con la sua Inter di Cristian Chivu. La squadra nerazzurra ha infatti strappato solo un pareggio nella sfida con il Monterrey valido per il Mondiale per Club, andando in svantaggio nel primo tempo e riacciuffando l’1-1 grazie a un gol di Lautaro Martinez.

Ma ad attirare l’attenzione dei più attenti non è solo la prestazione negativa dell’Inter (comprensibile, del resto i nerazzurri vengono da una stagione pesante e a meno di un mese dalla finale di Monaco), ma anche l’assenza tra i convocati di Bisseck. Il difensore tedesco è indisponibile a causa di un infortunio alla coscia, ma potrebbe essere finito fuori dai piani del nuovo tecnico. In questi giorni infatti l’ipotesi di una partenza del giovane calciatore è diventata più che concreta e per lui potrebbero esserci delle sirene dalla Premier.

Il sostituto in difesa

Nonostante le buone prestazioni fornite in campo, il centrale tedesco non è quasi mai riuscito a prendersi il posto da titolare inamovibile. Con i possibili rinnovi di De Vrik e Acerbi, quindi, il suo futuro sembra essere lontano da Milano, specialmente se dovesse arrivare un’offerta di almeno 30 milioni di euro dall’Inghilterra. Ci sarebbero infatti almeno tre club inglesi interessati al ventiquattrenne e Marotta potrebbe decidere di fare cassa.

Se dovesse partire, il numero uno nerazzurro avrebbe già un possibile nome come sostituto. Stiamo parlando di Facundo Medina del Lens, profilo da sempre apprezzato ad Appiano Gentile e assolutamente raggiungibile, anche in ottica economica. Per lui la squadra francese chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro, che Marotta potrebbe provare ad abbassare a 15.