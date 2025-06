Ma quale Bonny, il nostro obiettivo è un altro | Salta il passaggio all’Inter: Marotta punta in alto per l’attacco

Il presidente dell’Inter ha un obbiettivo diverso in mente e potrebbe sorprendere. Ma alla finestra ci sono anche altri club.

Archiviata la stagione l’era Inzaghi e una stagione sportivamente negativa, l’Inter dovrà ripartire da Chivu e da un progetto che non può non guardare al lungo termine.

L’età media si alza sempre di più e dopo un anno di quasi vittorie i nerazzurri devono cercare di trovare nuovi stimoli.

Elementi che non si possono sottovalutare e che Marotta, navigato dirigente ed esperto di mercato, ha inquadrato molto bene.

Ma acquistare tanto per farlo non porta a nessun risultato. Ecco perché il numero uno del club di Viale della Liberazione vuole puntare su grandi nomi.

In stallo l’operazione con il Parma

Con l’arrivo ufficiale di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter, il club nerazzurro ha ottenuto il via libera dalla dirigenza per poter operare sul mercato. I contatti con il Parma potrebbero infatti portare ad un miglioramento comunicativo in quest’ottica, permettendo quindi ad Ausilio di trattare più facilmente nomi ghiotti come quello di Bernabé o di Bonny.

Il 21enne francese piace molto allo staff nerazzurro e ci sarebbero stati già i primi contatti con il suo entourage e con la dirigenza del Parma. Ma la trattativa avrebbe perso quota nelle ultime ore per via di un tentativo in extremis di Marotta per Lorenzo Lucca.

La concorrenza però è altissima

Il ventiquattrenne italiano ha appena concluso una stagione strepitosa con la maglia dell’Udinese, mettendo a segno 14 gol in 36 presenze tra campionato e Coppa Italia. Con l’addio di Arnautovic, Correa e, probabilmente, di Taremi, Marotta potrebbe quindi provare a dare a Chivu il primo grande nome per il reparto offensivo, ma l’operazione non è così semplice.

In primo luogo i friulani vorrebbero per il cartellino del giovane di Moncalieri almeno 25 milioni di euro, cifra che potrebbe salire vertiginosamente data l’esistenza di una vera e propria asta per il centravanti della Nazionale. Su Lucca, infatti – e questo è il secondo motivo che complica le cose all’Inter – ci sarebbero il Milan e, in pole, il Napoli. De Laurentiis avrebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, già un accordo con i bianconeri per una cifra intorno ai 30 milioni di euro più bonus. Difficile quindi che si possa tornare indietro a cose ormai quasi fatte.