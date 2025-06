Allora è deciso, vieni con me in Arabia | Inzaghi lo “ruba” dall’Inter: Marotta può solo che ringraziare

Inzaghi non dimentica il suo passato in nerazzurro: pesca dall’Inter, in Arabia è in arrivo uno dei suoi beniamini

La sconfitta in finale di Champions League sta pesando sempre più nell’ambiente Inter. D’altronde non poteva essere altrimenti dato che la pesantissima batosta subita per 5-0 rappresenta il passivo più largo nella storia delle finali disputate in tutte le competizioni.

Inevitabilmente i nerazzurri sono ancora scossi dalla vicenda. Sono passati dall’essere in corsa per vincer tutto, a non vincer nulla. Sconfitti in semifinale di Coppa Italia, hanno perso il campionato per un punto all’ultima giornata ed hanno perso la finale di UCL e Supercoppa Italiana: una vera e propria disfatta.

A gettare benzina sul fuoco è stato l’addio di Simone Inzaghi. Il tecnico, nonostante sia uno dei più vincenti della storia del club, non ha retto la delusione, decidendo di trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal, dove percepirà 25 milioni di euro.

Una cifra alla quale era complicato rinunciare ma che non ha spezzato definitivamente quel che è il legame con il Biscione. Al tecnico piacentino farebbe difatti piacere continuare a lavorare con i suoi vecchi calciatori, tant’è che alla sua nuova dirigenza ha chiesto alcuni profili dell’attuale rosa di Cristian Chivu.

Trattative in corso

I primi contatti ci sono già stati, si attende risposta da parte dell’Inter, attualmente impegnata al Mondiale per Club. I calciatori hanno già raggiunto gli Stati Uniti, luogo in cui si disputerà il maxi torneo da 1 miliardo di euro, ed attualmente si stanno preparando per la prima sfida in programma il 18 Giugno.

Affronteranno i messicani del Monterrey in quella data, poi i giapponesi dell’Urawa Reds il 21 ed infine gli argentini del River Plate il 26. Un girone decisamente abbordabile per la loro forza, che permetterà al nuovo mister di capire su chi contare, soprattutto dopo gli svariati rumours che vedono alcune pedine andar via, parte delle quali in Medio Oriente.

Pronto l’assalto

Tra tutti, su chi ha puntato Inzaghi è il suo beniamino. Ha allenato per diversi anni quest’atleta, sia nell’esperienza all’Inter che alla Lazio. Parliamo di Francesco Acerbi, autore della rete che ha permesso i nerazzurri di strappare un biglietto per la finale e titolare fisso della loro retroguardia.

Come riportato da Nicolò Schira, la squadra araba ha già contattata la società per portarlo via da Milano. Il suo contratto è in scadenza a Giugno 2026 e data la sua età di 37 anni, sarebbe una scelta azzeccatissima per chiudere la carriera, soprattutto in funzione degli stipendi faraonici che girano in Saudi Pro League. Si attendono nuovi risvolti ma una cosa è chiara: ad Appiano Gentile è finito un ciclo e dopo questa annata è doveroso ricostruire.