30 milioni in tre: hanno convinto anche lui dopo Inzaghi | L’Inter perde tutti i suoi senatori

Un altro baluardo dell’Inter sta per essere ceduto, per Inzaghi era un titolare fisso, il senatore pronto a lasciare Appiano Gentile

L’Inter è volata in direzione Usa per partecipare alla prima edizione del Mondiale per Club. Un banco di prova importante per Cristian Chivu, che approfitterà della competizione per fare degli esperimenti tattici e per capire su quali profili potere contare in vista della prossima stagione.

I nerazzurri si preparano a inaugurare un nuovo ciclo dopo i quattro anni con Inzaghi in panchina e la rosa vedrà la sua età media abbassata, con l’inserimento di giovani talenti che il nuovo allenatore dovrà essere in grado di valorizzare.

Le forze fresche che si troveranno a doversi integrare nello spogliatoio potranno contare sull’esperienza di alcuni top player che andranno a costituire lo zoccolo duro da cui ripartire per continuare a competere per i vertici sia in Italia che in Europa.

I tifosi sono consapevoli che diversi senatori lasceranno Appiano Gentile e accetteranno pure la separazione di questi giocatori in una fase in cui cambiare è necessario per ritrovare entusiasmo dopo la delusione per come si è conclusa la Champions League e la serie A, con due trofei sfumati al fotofinish.

Il piano della proprietà americana per costruire un nuovo ciclo vincente

Gli Oaktree hanno chiesto alla dirigenza di procedere per il ringiovanimento dell’organico, operazione che è già iniziata la scorsa estate con gli acquisti di Josep Martinez in porta e di Tomas Palacios in difesa.

La creazione dell’Under 23, che parteciperà al prossimo campionato di Lega Pro, e la scelta di un tecnico che ha già allenato la Primavera, sono sintomi della volontà di dare spazio alla cantera e di inserire i profili migliori in prima squadra.

Il senatore di Inzaghi sta per essere ceduto, Marotta ha già trovato il sostituto

Potrebbe lasciare Appiano Gentile Hakan Calhanoglu, con il Galatasaray che sta per fare pervenire un’offerta di 30 milioni, spalmabili in tre anni, per il regista che continuerebbe, così, la sua carriera in patria.

Il centrocampista turco andrebbe a percepire un ingaggio di dieci milioni, con Beppe Marotta che ha individuato in Rovella il principale obiettivo per sostituirlo, anche se Lotito ha promesso a Maurizio Sarri di non cederlo, se non di fronte al pagamento della clausola rescissoria dal valore di 50 milioni.