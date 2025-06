Alla fine ha ceduto: Inzaghi se lo porta in Arabia Saudita | Tifosi nerazzurri disperati

I tifosi dell’Inter non possono credere alla notizia: il calciatore non ha resistito, si trasferirà in Arabia Saudita

Dal sogno Triplete al nulla più assoluto. E’ questa la frase che può sintetizzare al meglio la stagione dell’Inter appena terminata, che li ha visti andare in fondo ad ogni competizione senza riuscire ad aggiungere nessun trofeo alla loro illustre bacheca.

Erano ad un passo dallo scrivere la storia ma non è stato abbastanza. D’altronde, come ha sottolineato il mister Antonio Conte nella cerimonia di premiazione dello Scudetto del Napoli,“la storia nel calcio la scrive solamente chi vince”.

Hanno difatti perso in semifinale di Coppa Italia, hanno lasciato il tricolore ai partenopei per un punto ed hanno perso la finale di Supercoppa Italiana e di Champions League. Troppe delusioni in un singolo anno, che inevitabilmente ha portato a degli addii.

Il primo su tutti è quello del condottiero, Simone Inzaghi. Il mister piacentino, in seguito alla pesantissima batosta subita, ha deciso di mollare tutto e trasferirsi in Arabia, all’Al-Hilal, dove percepirà uno stipendio faraonico da 25 milioni di euro annui.

Se lo porta in Arabia

Legatissimo alla sua Inter non poteva chiedere ad alcuni dei suoi fedelissimi di raggiungerlo. Si vocifera infatti che abbia chiamato vari calciatori della rosa nerazzurra, tra i quali ne figura uno che sembra si stia convincendo a lasciare Milano.

Si tratta di un centrocampista, uno dei perni dell’undici titolare. I tifosi non potevano credere alla notizia dato che si tratta di un loro beniamino ma purtroppo è realtà. La trattativa è già in corso e nelle prossime ore potrebbe definirsi una volta per tutte.

Ad un passo dall’addio

Arrivano novità importanti dal Medio Oriente, secondo cui Hakan Calhanoglu è davvero ad un passo dal dire addio all’Inter. L’offerta faraonica che gli è stata proposta sta iniziando a farlo tentennare, nonostante attualmente sia uno dei più pagati della rosa nerazzurra e figuri stabilmente nella formazione di partenza.

Il suo contratto è in scadenza a Giugno 2027, motivo per cui l’Inter ha aperto alla cessione nel caso in cui arrivi una proposta allettante per il cartellino. Il club nerazzurro attende che l’allenatore che ha valorizzato negli ultimi anni il Capitano della Turchia faccia la prima mossa e nel frattempo inizia a valutare chi possa sostituirlo. Sono tanti i nomi sulla lista ma bisognerà scegliere con attenzione, perchè abbiamo constatato più volte come il ritmo della manovra dell’Inter sia dettato proprio dal mediano.