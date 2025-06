Servi solo per fare numero, dopo il Mondiale ti caccio via | Chivu lo ha bocciato: rimane in Serie A per sfidare i nerazzurri

Calciomercato Inter, dopo il Mondiale per Club il calciatore potrebbe già fare le valigie: non ha convinto mister Chivu

L’Inter è arrivata da qualche giorno negli USA dove ha iniziato i primi allenamenti alla corte del nuovo allenatore, Cristian Chivu. Per il manager rumeno si tratta di un clamoroso ritorno in nerazzurro. In tutti i sensi.

Prima come calciatore e poi anche da allenatore (giovanili prima e Primavera poi). L’obiettivo è quello di chiudere la stagione almeno con un trofeo. Dopo che, fino a qualche settimana fa, tutti gli obiettivi prefissati sono andati letteralmente in fumo.

Segno del fatto che il Mondiale per Club è uno degli obiettivi da raggiungere. I nerazzurri cercheranno, in tutti i modi, di andare quanto più lontano possibile. Questi giorni, per il nuovo allenatore, sono utili anche per capire chi potrà fare al caso suo nel prossimo campionato.

Ed anche chi è libero di fare le valigie per cercare migliori fortune altrove. Proprio come potrebbe capitare ad un calciatore che, a quanto pare, non avrebbe convinto del tutto il mister. Dopo la spedizione negli USA farà le valigie per andare a giocare da un’altra parte.

Calciomercato Inter, addio dopo il Mondiale per Club: non ha convinto Chivu

In questo momento due dei fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio si trovano negli USA per dare il loro contributo alla causa nerazzurra. Una stagione, per entrambi, che si è conclusa nel peggiore dei modi. In ambiti diversi. Il primo non è riuscito, con i suoi gol, a salvare l’Empoli dalla retrocessione in Serie B. Il secondo, autore di una stagione importante con lo Spezia, non è riuscito invece a riportare i liguri nella massima serie dopo aver perso la finale playoff in casa contro la Cremonese.

Secondo quanto annunciato dalle ultime voci Francesco Pio avrebbe molte possibilità di restare. Anche se i colpi di scena, come ci ha insegnato il calciomercato estivo, sono sempre dietro l’angolo. Chi, invece, può partire è proprio il fratello più grande: Sebastiano. Per il nativo di Castellammare di Stabia non è da escludere l’ennesima cessione in prestito della sua carriera. Dopo Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria ed Empoli potrebbe toccare ad una nuova squadra. In Serie A.

Calciomercato Inter, addio dopo la manifestazione negli USA: rimarrà in A

Il suo contratto con l’Inter andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Diventa sempre più difficile che possa prolungare il proprio accordo. Soprattutto perché la “Beneamata”, dopo averlo fatto esordire (grazie ad Antonio Conte) in Serie A, ha deciso di non puntarci mai più di tanto.

Il suo futuro, però, potrebbe continuare ad essere nel massimo campionato italiano. Magari ad una squadra neopromossa. Tra le favorite, appunto, una tra Pisa e Sassuolo che sono alla ricerca di calciatori di esperienza per affrontare un campionato tutt’altro che semplice.