L’Inter si avvicina sempre di più all’esordio al Mondiale per Club; sarà una competizione importante sia per la squadra, dopo la delusione Champions, sia per il nuovo tecnico. E’ molto probabile che Chivu imporrà i propri dettami tattici in vista della prossima stagione. Non solo il campo ma anche il calciomercato dove l’obiettivo è rinforzare, nel migliore dei modi, la rosa nerazzurra. Sono giorni caldi per la questione Calhanoglu e una possibile offerta dal Galatasaray. Per quanto riguarda il reparto offensivo servono 1/2 innesti così da migliore un reparto che, nella scorsa stagione, ha faticato a tenere le tre competizioni. Occhi puntati su Hojlund.

Serve un terzo attaccante di livello dietro a Lautaro e Thuram, un giocatore che possa dare il cambio ai titolari senza perdere a livello di qualità e incisività. Diversi i nomi nella lista nerazzurra anche se tra i favoriti sembra esserci Hojlund. L’attaccante ha vissuto una stagione difficile con il Manchester United conclusa, nel peggior modo possibile, con la sconfitta in finale di Europa League. I Red Devils hanno deciso di rinforzarsi a livello offensivo con l’arrivo di Cunha; operazione che chiude ulteriormente le porte ad Hojlund e potrebbe favorire la trattativa con l’Inter.

Inter, la formula per arrivare ad Hojlund

L’attaccante conosce il campionato italiano e questo è sicuramente un fattore da tenere in considerazione. Hojlund infatti non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento nella Serie A. Resta il problema della formula con lo United che vorrebbe una cessione a titolo definitivo. I nerazzurri invece spingono per il prestito con diritto di riscatto. La volontà del giocatore (sembra gradire la destinazione) potrebbe fare la differenza.