L’esordio al Mondiale per Club si avvicina sempre di più con l’Inter che vuole sfruttare questa competizione nel migliore dei modi. Chivu è chiamato, fin da subito, a far bene ma il tecnico sa benissimo che questo torneo è una sorta di preparazione alla prossima stagione. Sul calciomercato sono già arrivati Sucic e Luis Henrique con la società nerazzurra che non sembra intenzionata a fermarsi. Non solo i movimenti in entrata ma anche quelli in uscita dove bisogna fare attenzione alla situazione Calhanoglu.

Il centrocampista, con Inzaghi, era uno degli imprescindibili. La scorsa estate è arrivato il rifiuto all’offerta del Bayern Monaco; quest’anno le cose potrebbero cambiare e, stando alle ultime indiscrezioni, il Galatasaray avrebbe messo gli occhi su Calhanoglu. Al momento non sono ancora arrivate vere e proprie offerte ma in caso di proposta importante non è da escludere una partenza del centrocampista. L’eventuale addio dell’ex Milan obbligherebbe ovviamente la società nerazzurra a trovare il sostituto.

Inter, Ederson al posto di Calhanoglu

Diversi i nomi che interessano all’Inter qualora Calhanoglu dovesse lasciare i nerazzurri. Piacciono Rovella, Bernabé e Ricci ma occhio alla pazza idea Ederson. Stagione incredibile quella vissuta con l’Atalanta che difficilmente lo lascerà ad una diretta concorrente. Le prossime settimane saranno sicuramente decisive.