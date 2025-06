Un calciomercato importante quello che aspetta l’Inter; i nerazzurri, dopo una stagione in cui non è arrivato nessun trofeo, devono tornare a vincere. La scelta di Chivu, al posto di Inzaghi, è sicuramente coraggiosa considerando le poche panchine del tecnico in Serie A. Sul mercato si proverà ad accontentare il tecnico e, da questo punto di vista, occhio al possibile asse con il Parma. Interessano infatti Leoni (servono almeno 23 milioni di euro), Bernabé e Bonny per rinforzare l’attacco. In uscita occhio al nome di Calhanoglu.

Il centrocampista, con Inzaghi, è sempre stato centrale nel sistema di gioco dei nerazzurri. La scorsa estate ha rifiutato le avances del Bayern Monaco ma, in questa sessione estiva di mercato, le cose potrebbero cambiare. Sul giocatore sembra forte l’interesse del Galatasary, club che vuole essere grande protagonista con investimenti molto importanti. Nelle ultime ore ci sono delle novità per quanto riguarda il futuro del classe 1994.

Calciomercato Inter, nessun offerta per il centrocampista

Stando a quanto riportato da Sky, l’Inter non avrebbe ricevuto nessun tipo di offerta per Calhanoglu. Nei prossimi giorni si capirà se il club vorrà muoversi concretamente per il centrocampista ed iniziare una vera e propria trattativa. Nel frattempo il giocatore deve pensare solo ed esclusivamente all’ormai imminente Mondiale per Club.