Il Mondiale per Club è una competizione importante per riscattare la finale di Champions e permettere a Chivu di imporre le proprie idee di gioco. I nerazzurri però devono guardare anche al calciomercato per rinforzare la rosa e regalare al nuovo tecnico un gruppo che possa arrivare in fondo a tutte le competizioni. Dopo Sucic e Luis Henrique, il club sembra intenzionato a muoversi sul mercato con, almeno, un colpo per reparto. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, l’Inter ha chiesto il prezzo di Leoni.

Difensore classe 2006, il difensore si è imposto nell’ultima stagione. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e nella marcatura a uomo, Chivu lo conosce molto bene. Portarlo via dal Parma però non sarà semplice: servono infatti intorno ai 23 milioni di euro più bonus. Cifra sicuramente importante ma l’Inter, molto probabilmente, proverà a portare a San Siro il centrale.

Inter, non solo Leoni: gli altri obiettivi dal Parma

Il fatto di avere Chivu in panchina potrebbe favorire eventuali trattative di mercato con il Parma; sono diversi i giocatori sui quali i nerazzurri hanno messo gli occhi. Abbiamo detto di Leoni ma, sempre da Alfredo Pedullà, scopriamo di come l’Inter si sia informata su Bernabé. Per quanto riguarda l’attacco, invece, occhi su Bonny. Il centravanti potrebbe andare a completare la rosa offensiva a disposizione di Chivu.