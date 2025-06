L’Inter è divisa tra campo e mercato. Da una parte l’imminente inizio del Mondiale per Club, competizione in cui poter visionare i nuovi arrivati (Sucic e Luis Henrique) ma soprattutto permettere a Chivu di portare le proprie idee in vista della prossima stagione. Altro aspetto importante di questo Mondiale per Club è la possibilità di provare quei giocatori in dubbio ma che possono far pare della rosa nerazzurra. Tra questi troviamo Sebastiano Esposito, convocato da Chivu e pronto a giocarsi le proprie carte.

Per quanto riguarda il calciomercato, dobbiamo parlare proprio di Esposito. Il centravanti ha vissuto una stagione di alti e bassi con la maglia dell’Empoli. Dopo una buona prima parte di stagione, con 8 gol realizzati, l’attaccante non è più riuscito a trovare la via della rete. Il giocatore però ha qualità importanti e potrebbe essere il completamente perfetto nell’attacco nerazzurro insieme a Lautaro, Thuram e chi, probabilmente, arriverà.

Inter, situazione Esposito: piace al Como

Il futuro di Esposito è ancora da definire. L’attaccante può restare all’Inter ma non si può escludere una cessione. Sul giocatore, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sembra esserci il Como di Fabregas. I Lariani hanno un progetto decisamente interessante e, con un tecnico come Fabregas, Esposito potrebbe avere una crescita decisamente importante.