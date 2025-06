Estate importante quella che si presenta di fronte all’Inter iniziando da quel Mondiale per Club determinante per permettere a Chivu di impostare le proprie idee di gioco. Competizione in cui poter vedere all’opera i nuovi innesti, Sucic e Luis Henrique. Mentre la squadra sarà impegnata sul campo, la società dovrà programmare la prossima stagione. Per quanto riguarda il calciomercato, l’Inter deve fare attenzione alla situazione Calhanoglu. Parliamo di un giocatore fondamentale nel sistema di gioco dei nerazzurri; sotto la gestione Inzaghi difficilmente lasciava il campo.

L’addio del tecnico però potrebbe cambiare le cose; se l’estate scorsa furono rifiutate le avances del Bayern Monaco, quest’anno la situazione rischia di essere diversa. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, non sono da escludere offerte importanti (nei prossimi giorni) da parte dei club dell’Arabia Saudita per Calhanoglu. Futuro in bilico dunque per il centrocampista che, nel corso di questa sessione di calciomercato, potrebbe lasciare la Serie A.

Inter, Calhanoglu può partire: trovato il sostituto

L’eventuale partenza del regista obbligherebbe la società nerazzurra a trovare un sostituto all’altezza. L’Inter sembra aver messo gli occhi su Rovella, centrocampista della Lazio che ha disputato una buonissima stagione. Sarà difficile portarlo via dal club biancoceleste ma, al momento, si tratta di una semplice indiscrezione di mercato.