Colpo clamoroso sulla fascia: “Dumfries al posto di Theo Hernandez” | Tifosi impazziti

Theo Hernandez sarà sostituito con Dumfries, lo scenario clamoroso di mercato delle ultime ore, i tifosi sono sorpresi ed entusiasti

Con la conclusione dei campionati e delle coppe europee, è il mercato a tenere banco nel mondo del calcio con le trattative che entreranno nel vivo dal 1 luglio ma con le dirigenze che sono già al lavoro per pianificare eventuali acquisti e cessioni, con il compito di concludere la sessione estiva con un organico più competitivo e in grado di ottenere risultati in linea con gli obiettivi prefissati dalla società.

Le due squadre di Milano sono in procinto di intraprendere un nuovo ciclo. I rossoneri avevano cercato di alzare l’asticella dopo la conclusione della parentesi con Stefano Pioli in panchina ma si sono dovuti ridimensionare, con una Serie A che ha visto un deludente ottavo posto finale che preclude la possibilità di prendere parte alle competizioni internazionali nella prossima stagione.

I cugini dell’Inter non hanno aggiunto alcun trofeo in bacheca, nonostante il rendimento costante, e sono arrivati stremati dal punto di vista fisico e mentale agli ultimi appuntamenti di un’annata intensa, con oltre 50 partite ufficiali disputate.

Chivu avrà il compito di proseguire la valorizzazione dei giovani e fare rendere al massimo i giocatori a disposizione, un compito non facile e una scelta rischiosa, ricaduta su un uomo che conosce bene l’ambiente ma che ha raccolto solo 13 panchine in Serie A, pur conquistando la salvezza con il Parma con ampio merito.

Un’Inter che guarda al futuro e che farà cassa

Beppe Marotta ha messo in preventivo delle cessioni di lusso per potere avere introiti consistenti da investire in operazioni in entrata che mirano a ringiovanire una rosa che è composta da diversi over 30.

Uno dei candidati a lasciare Appiano Gentile è Denzel Dumfries, reduce dalla migliore stagione della sua carriera, con un’inedita incisività realizzativa che lo ha reso il migliore esterno del campionato.

Il colpo Dumfries e la richiesta del mister

Simone Inzaghi ha faticato a fare a meno di lui e lo vorrebbe di nuovo in squadra all’Al-Ahli. Il club saudita ha messo nel mirino Theo Hernandez per la fascia sinistra ma non è da escludere che la ricca proprietà possa accontentare la volontà del mister.

Una suggestione di mercato che potrebbe concretizzarsi subito nei primi giorni di luglio. Inzaghi ha firmato un biennale con un ingaggio faraonico e il club ha intenzione di regalargli diversi top player da allenare, tra cui anche Victor Osimhen, in uscita dal Napoli.