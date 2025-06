Voi due, con me in Arabia Saudita: l’Inter si ritrova senza squadra | Inzaghi ha tradito Marotta

L’allenatore piacentino potrebbe portare con sé in Arabia due top dell’Inter: soluzione non gradita a Marotta.

Era già nell’aria da un po’ di tempo, ma c’è chi sperava in una secca smentita, magari dopo un storica vittoria della Champions League.

Tutto questo però non è avvenuto e, oltre alla cocente sconfitta nella finale di Monaco, è arrivata anche l’ufficialità dell’addio di Simone Inzaghi.

L’allenatore proseguirà la sua carriera in Arabia Saudita e dirà addio al club che lo ha fatto vincere di più.

Ma potrebbe portare con lui due suoi pupilli nerazzurri: mossa che ne i tifosi, ne il presidente gradirebbero di certo.

Tre biglietti per l’Arabia Saudita?

Partirà a breve la nuova avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal. Il mister ex campione d’Italia percepirà uno stipendio monstre da 26 milioni di euro netti a stagione, esclusi bonus previsti per le vittorie sportive. Un contratto niente male se si pensa al fatto che Inzaghi abbia avuto – con grande successo e capacità – una carriera relativamente breve rispetto ai suoi predecessori.

L’Al-Hilal sarà quindi la sua occasione di fare esperienza all’estero, percependo un ingaggio tra i più alti al mondo nel suo ruolo. Ma per continuare a vincere, Inzaghi vorrebbe portare con sé in Arabia Saudita “un po’ di Inter”. Nelle ultime ore infatti si stanno moltiplicando le voci che vedono l’interesse concreto dei sauditi per Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.

Inzaghi potrebbe fare da tramite

Per il centrocampista cagliaritano l’interesse degli arabi era già forte lo scorso anno, ma nonostante questo il 28enne ha sempre rifiutato per restare all’Inter. Bastoni rappresenta invece il futuro della difesa della Nazionale e per questo avrebbe attirato l’interesse dell’Al Hilal, in cerca di un pilastro per il reparto difensivo.

Entrambi ci starebbero pensando, ma non è detto che proprio Inzaghi possa intercedere tra l’entourage dei suoi ex calciatori e la dirigenza araba per arrivare ad un doppio colpo di mercato che si, arricchirebbe non poco le casse dell’Inter, ma la indebolirebbe tecnicamente e sentimentalmente. Una mossa che i tifosi nerazzurri potrebbero non gradire alla luce di un rapporto che, nonostante la brusca separazione, resta ancora ottimo.