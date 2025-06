Marotta e Ausilio scatenati: “Tre acquisti già piazzati” | Blitz nella notte dopo la finale

Marotta e Ausilio hanno già chiuso tre colpi in entrata, si aggregheranno all’Inter, giocheranno il Mondiale per Club

Dopo la batosta nella finale di Champions League, l’Inter riparte iniziando la costruzione della prossima stagione. In attesa di capire se Inzaghi sarà per il quinto anno di fila al timone dei nerazzurri, la dirigenza progetta il ringiovanimento dell’organico, con diversi cambiamenti all’orizzonte.

Il club di Viale della Liberazione si è presentata all’ultima partita della massima competizione europea con l’età media più alta delle squadre che hanno partecipato al torneo, sintomo del bisogno di affidarsi a forze fresche.

Diversi senatori lasceranno Appiano Gentile, con l’inserimento di profili di prospettiva che poi dovranno essere valorizzati. La proprietà americana degli Oaktree non ha le condizioni economiche per potere imbastire una campagna acquisti dispendiosa, a meno di uscite di uno o più top player.

Beppe Marotta e Piero Ausilio avranno la responsabilità di consegnare a chi si siederà sulla panchina i giovani ideali per proseguire la crescita di una squadra che è arrivata in fondo a tre competizione, seppur non portando a casa nessun trofeo.

Un’Inter scatenata sul mercato, in arrivo i primi acquisti

Nel post partita di Monaco di Baviera, Lele Adani è stato protagonista di una puntata speciale di Viva El Futbol, in compagnia degli amici Nicola Ventola e Antonio Cassano, e ha sottolineato il lavoro che è già in corso da parte della dirigenza.

L’Inter ha già messo sotto contratto Sucic e Luis Henrique, che saranno già a disposizione per il Mondiale per Club. Nelle prossime ore potrebbe essere ingaggiata una punta, con Bonny favorito per prendere il posto di Joaquin Correa, che non rinnoverà il contratto che scade a fine mese.

Il piano dell’Inter per continuare a lottare per il vertice

L’ex centrale proprio dei nerazzurri ha sottolineato il fatto che negli ultimi anni il grande merito di raggiungere certi traguardi è stata di Inzaghi. Nessuno si aspettava la crescita esponenziale di molti tesserati e questo percorso dovrà continuare, a prescindere dalla conferma o meno del tecnico emiliano.

Torneranno ad Appiano Gentile due centravanti di enorme prospettiva come Valentin Carboni e Pio Esposito. Il primo è reduce dalla rottura del legamento crociato e le sue condizioni andranno testate nel corso del ritiro. Il secondo ha vinto il titolo di capocannoniere in serie B ed è pronto al grande salto.