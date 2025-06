Con Chivu non giochi un minuto, ti conviene andare… alla Juve: via libera dell’Inter alla cessione

Con Chivu giocherà ancora meglio che con Inzaghi, ha già preparato le valigie, l’interista potrebbe sposare il progetto della Juventus

La nuova Inter di Cristian Chivu è partita per gli Usa dove è attesa alla prima edizione del Mondiale per Club, con molti giocatori che sono al limite delle loro energie fisiche e mentali dopo un’intensa stagione e la delusione per come si sono conclusi il campionato e la Champions League, con una sonora sconfitta nella finale contro il Psg.

L’ex difensore centrale dei nerazzurri avrà l’arduo compito di proseguire l’ottimo lavoro svolto da Inzaghi, valorizzando gli uomini a disposizione e lanciando diversi giovani, sia provenienti dalla cantera che pescati dalla dirigenza sul mercato.

Un nuovo ciclo all’orizzonte per il club di Viale della Liberazione che cercherà di consolidarsi come una delle migliori realtà del calcio europeo, con un organico che sarà rinnovato in ogni zona del campo con la sessione estiva che si prospetta ricca di movimenti, sia in entrata che in uscita.

Chivu ha adottato il tridente in attacco con il Parma, riuscendo a salvare gli emiliani con un ottimo rendimento e con alcune vittorie prestigiose, tra cui proprio quella centrata contro i nerazzurri al Tardini e che ha inciso nella corsa al titolo, che poi si è aggiudicato il Napoli.

Non troverà spazio con Chivu, interessa alla Juventus

A causa del probabile cambio di modulo, Davide Frattesi potrebbe vedere ulteriormente ridotto il proprio minutaggio, rendendo così inevitabile la sua partenza, in un’annata importante che porterà ai Mondiali.

La Gazzetta dello Sport parla del possibile trasferimento del centrocampista azzurro alla Juventus, in cerca di forze fresche e da tempo estimatore di un giocatore che è molto abile a inserirsi negli spazi.

Un jolly molto prezioso per Inzaghi, va a rinforzare gli storici rivali

Frattesi aveva già dimostrato un certo malessere per il mancato utilizzo dal primo minuto e a gennaio era stato vicino a lasciare Appiano Gentile. Anche il Napoli e la Roma lo hanno messo nel mirino ma la Juventus appare favorita al momento.

Un potenziale acquisto che andrebbe a rinforzare una diretta concorrente e che non sarebbe accettato con facilità dalla curva nerazzurra, già scettica per la nomina di Chivu come allenatore.