Si avvicina sempre di più l’esordio dell’Inter al Mondiale per Club; il primo avversario sarà il Monterrey, partita fondamentale per capire come stanno i nerazzurri dopo la batosta in Champions League e dopo l’addio di Inzaghi. Tra le tante curiosità intorno a questa partita troviamo, senza dubbio, l’esordio di Chivu. Il nuovo allenatore dell’Inter vorrà fare bene immediatamente in vista della prossima stagione. Nella conferenza pre partita ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali.

Tra i giocatori che si metteranno all’opera in questo Mondiale per Club troviamo, senza dubbio, Sucic e Luis Henrique. I due nuovi innesti in casa nerazzurra vorranno far vedere le loro qualità per dimostrare di poter fare bene nell’Inter. “Potrete vederli all’opera o dall’inizio o a gara in corso“ le parole di Chivu su due elementi che, nel corso della prossima stagione, potranno dare una mano molto importante. Il tecnico ha poi parlato di Lautaro e Thuram, due punti fermi dei nerazzurri. “Saranno in campo in questo torneo“. Sarà fondamentale gestirli visto un finale di stagione in cui si vedeva non fossero al top della condizione.

Inter, Chivu e il modulo: “Vedrete qualcosina”

L’allenatore si è poi soffermato sul modulo. Possibile una conferma del 3-5-2 anche se, come detto da Chivu, in Italia ciò che conta sono i principi di gioco e l’Inter i principi questa squadra li ha sempre avuti. “Cercheremo di aggiungere qualcosina” ha sottolineato il tecnico. Il Mondiale per Club dunque sarà fondamentale per permettere a Chivu di instaurare le sue idee di gioco in vista del prossimo campionato.