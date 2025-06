Ultim’ora Inter, tragedia alla vigilia dell’esordio Mondiale | “Ha fatto tanto per noi”, tifosi commossi per il loro idolo

Ultim’ora Inter, tragedia alla vigilia dell’esordio al Mondiale per club contro il Monterrey: “Ha fatto tanto per noi”, tifosi commossi

Manca sempre meno all’esordio al Mondiale per Club dell’Inter. Nella notte di mercoledì 18 giugno, alle ore 03:00, i nerazzurri se la vedranno con i messicani del Monterrey.

Si tratterà dell’esordio ufficiale di Cristian Chivu come allenatore della prima squadra della “Beneamata” dopo che lo stesso lo aveva fatto sia con le giovanili che con la Primavera.

Anche se, allo stesso tempo, l’atmosfera non è assolutamente delle migliori visto che gli ultimi aggiornamenti che arrivano sono a dir poco sconvolgenti per via di un grave lutto.

Un annuncio che, ovviamente, ha destabilizzato un intero ambiente. Tanto è vero che i tifosi, dopo aver letto il comunicato, si sono commossi per il loro idolo.

Inter, terribile notizia a poche ore dall’esordio Mondiale: “Ha fatto tanto per noi”

Nel corso di una lunga intervista che ha rilasciato ai microfoni di ‘Dazn’, nel corso del documentario “Familia – Vita di un imperatore“, è intervenuto l’ex centravanti dell’Inter: Adriano Leite Ribeiro. Tantissimi gli argomenti affrontati dall’atleta brasiliano che, in Italia, ha giocato con diverse squadre: Fiorentina, Parma, Inter e Roma. Anche se parte della sua carriera la deve proprio ai nerazzurri dove sarebbe potuto diventare uno degli attaccanti più forti ed indimenticabili della storia. Tutto questo non è accaduto visto che la sua vita è completamente cambiata a causa di un gravissimo lutto: ovvero la morte del padre.

Un episodio che lo ha toccato profondamente e condizionato sotto ogni punto di vista: sia calcistico che psicologico. Queste sono alcune delle sue parole: “Me ne sono andato dall’Inter e sono tornato in Brasile perché mi mancava la mia famiglia. Dopo la morte di mio padre non avevo più la testa per poter giocare all’Inter. Mi ha ferito tanto, ho scelto di tornare in Brasile perché non avevo più la testa. In questo modo avrei danneggiato la squadra e i miei compagni. Mio padre ha sempre fatto tutto per la mia famiglia e non c’era più. Ero rimasto da solo e dovevo aiutare i miei familiari perché loro avevano bisogno di me“.

La morte della sua figura più importante e poi la depressione

Dopo la morte del padre, Adriano ha vissuto anni bui. Tanto è vero che ha dovuto affrontare un nemico più potente di lui: vale a dire la depressione. Un qualcosa che lo ha sconvolto pienamente tanto da allontanarlo da tutto e da tutti.

“Le persone non capiscono cosa sia la depressione. Ognuno ha il suo modo di gestire questa cosa, io ho avuto il mio. Ho fatto quello che sentivo nel cuore e nella testa. Non mi interessa di quello che pensa la gente, i mei amici e la mia famiglia erano con me in questa scelta” ha concluso l’Imperatore.