Dall’Inter del “Triplete” alla vita da meccanico | Nuovo percorso per l’ex nerazzurro: “Ho realizzato un sogno”

I tifosi sono rimasti sconvolti dalla notizia: uno degli eroi del Triplete del 2010 sta lavorando come meccanico

Pensate quanto sia complicato smettere di calcare il rettangolo verde di gioco per i calciatori. Nascono con il pallone tra i piedi, giocano e si divertono sino ad arrivare al punto di riconoscere di avere qualcosa in più rispetto agli altri bambini.

Una sensazione che inevitabilmente li induce a sognare in grande e di darsi come obiettivo quello di giocare nei migliori palcoscenici Nazionali ed Internazionali. Insomma, dedicano la loro adolescenza e la loro vita interamente al calcio.

Il problema sussiste quando decidono di appendere gli scarpini al chiodo. Ritirarsi per loro è davvero una batosta, sia perchè non faranno ciò per cui sono nati, sia e soprattutto perchè non sanno cosa fare una volta lasciato questo sport.

Ci sono coloro i quali restano nell’orbita ma in ruoli diversi, ossia come allenatori, dirigenti, opinionisti o chi decide di dedicarsi totalmente ad un’altra vita. Abbandonano dunque il loro compagno di viaggio, impegnandosi in nuove passioni o progetti personali.

Desiderio realizzato per l’eroe del ‘Triplete’: “Ho realizzato un sogno”

La seconda opzione è ciò che ha scelto uno degli eroi del Triplete dell’Inter. Il suddetto ha giocato e vinto da protagonista nella stagione più significativa della storia del club nerazzurro, ma dopo anni ha deciso di svolgere una nuova professione.

Ha realizzato quello che è sempre stato il suo sogno: aprirsi un’officina. Difatti è diventato un meccanico, facendo diventare realtà il desidero che ha sempre avuto da ragazzino: “Adoro smanettare con le macchine, non ho bisogno di andare in televisione per stare bene. Ho realizzato un sogno“.

Nuova vita

Il protagonista della vicenda è Sulley Muntari. Il noto centrocampista ghanese, nonostante la sua illustre carriera tra Udinese, Pescara, Milan ed Inter, oltre a varie esperienze all’estero, ha scelto di tornare nel suo paese d’origine e di lavorare, lontano da tutto e tutti. Ha dunque sorpreso i suoi tifosi, che mai avrebbero pensato ad un epilogo del genere.

All’età di quasi 41 anni ha dunque deciso di occuparsi di tutt’altro. E’ difatti proprietario da quasi un decennio dell’azienda 4fkmotorsport, uno stabilimento per autovetture di lusso che si occupa in particolare di tuning, ossia modifiche di natura estetica alle carrozzerie ed impianti stereo. I clienti gli consegnano le loro auto, richiedono i cambiamenti specifici da effettuare e lui, insieme al suo staff, le personalizza. Onore a lui, che ha scelto dunque di continuare a lavorare e di seguire la sua più vecchia passione.