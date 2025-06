L’Inter questa notte (ore 03.00 italiane) affronterà il River Plate nell’ultima partita del girone. I nerazzurri, superato lo spavento contro l’Urawa, vogliono blindare la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Non sarà una partita semplice ma i nerazzurri devono, per forza di cose, dimostrare il loro valore all’interno di una competizione dove, fino ad ora, ci sono state diverse difficoltà. La classifica del girone vede Inter e River Plate a 4 punti, il Monterrey a 2 e l’Urawa (già eliminato) a 0.

Andiamo a vedere le varie possibilità con cui i ragazzi di Chivu strapperebbero il pass per la qualificazione. L’Inter, con una vittoria, sarebbe sicura non solo di passare il turno ma di essere anche capolista del girone. Chiudere al primo posto vorrebbe dire affrontare la seconda del gruppo F, probabilmente una tra Fluminense e Dortmund. I nerazzurri si qualificano anche in caso di pareggio; dal 2-2 in poi sarebbero anche certi del primato nel girone.

Inter agli ottavi anche in caso di sconfitta: ecco come

Lautaro e compagni andrebbero al turno successivo del Mondiale per Club anche con una sconfitta; qualora non arrivassero punti dal match contro il River Plate, i nerazzurri dovrebbero sperare in una non vittoria del Monterrey sull’Urawa. Ipotesi complicata e che quindi è meglio scongiurare ottenendo un risultato positivo. Meglio evitare rischi.