L’Inter ha superato il primo momento di difficoltà dell’era Chivu; contro l’Urawa è arrivata una vittoria nei minuti di recupero dopo che, per 70 minuti, i nerazzurri erano stati sotto e con la paura di una sconfitta che avrebbe già messo in dubbio il nuovo ciclo. Nel finale di partita è entrato anche Sucic, neo acquisto dei nerazzurri che è entrato a 5 minuti dalla fine risultando decisivo per la rete del definitivo 2-1 di Carboni. Non è ancora partito titolare in questo Mondiale per Club ma, partita dopo partita, sta dimostrando di avere qualità importanti. Sucic ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport toccando diversi temi.

Iniziamo dal discorso relativo al calciomercato, Sucic ha parlato di altri club italiani. “Mi hanno cercato altre squadre italiane” ha sottolineato il classe 2003. L’ex Dinamo Zagabria ha poi specificato di come non abbia avuto dubbi quando gli è stato comunicato l’interesse dell’Inter. Una scelta dunque semplice per Sucic che ora vuole dimostrare tutte le sue qualità in una stagione dove i nerazzurri dovranno lottare per obiettivi importanti.

Inter, Sucic e il ruolo ecco le sue parole

Nella lunga intervista rilasciata, il centrocampista ha parlato anche del suo ruolo dando indicazioni molto importanti. “Posso giocare come mezzala ma anche nella posizione più centrale“. Sucic è dunque un vero e proprio jolly per il centrocampo di Chivu. Molto dipenderà dal sistema di gioco scelto dal tecnico.