Questa sera l’Inter torna in campo al Mondiale per Club; secondo appuntamento per i nerazzurri dopo il pareggio, nel match d’esordio, contro il Monterrey. Un match, con i giapponesi dell’Urawa, da non sbagliare in modo poi da presentarsi all’ultima sfida con la possibilità di giocarsi il primo posto del girone. Rispetto alla prima partita servirà una maggiore concretezza a livello offensivo visto le numerose occasioni sprecate nella gara d’esordio.

Davanti mancherà Thuram per affaticamento muscolare; difficile, per il francese, il recupero anche per l’ultima partita del girone. Una situazione che conferma, come si era già visto nell’ultima fase della scorsa stagione, come il centravanti abbia bisogno di assoluto riposo per tornare al top della forma. Al fianco di Lautaro, costretto agli straordinari, dovrebbe esserci Sebastiano Esposito. Possibile l’esordio dal primo minuto per Luis Enrique.

Inter-Urawa, occasione per Esposito

Il Mondiale per Club può essere una vetrina importante per Sebastiano Esposito; il suo futuro è ancora incerto ma non è esclusa una sua cessione, magari al Parma per arrivare a Bonny. Fare bene in queste partite potrebbe regalargli la possibilità di una permanenza in nerazzurro. Alla prima partita non ha fatto benissimo, questa sera ci si aspetta qualcosa in più anche a livello realizzativo.