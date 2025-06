Nella giornata di oggi, Gattuso si è presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico della nazionale. L’ex centrocampista è stato scelto dopo la fine del ciclo Spalletti. La sconfitta contro la Norvegia è stata fatale e ora l’Italia riparte con l’obbligo di qualificarsi al Mondiale del 2026 dopo aver saltato le ultime due edizioni. Sarà fondamentale fare bottino pieno da qui al termine del girone per poi, a meno di clamorosi miracoli, presentarsi al meglio al playoff. Uno dei casi della nazionale di Spalletti è stato Acerbi.

Il difensore non ha risposto all’ultima chiamata di Spalletti rinunciando ai match contro Norvegia e Moldavia. Una decisione, quella del centrale nerazzurro, che ha causato non poche polemiche. Inevitabile, dunque, che una delle domande rivolte a Gattuso fosse proprio su Acerbi e la risposta del nuovo allenatore è stato decisamente chiara.

Italia, Gattuso su Acerbi: “Non l’ho chiamato”

In attese delle prime convocazioni del tecnico e dei primi impegni del nuovo ciclo, Gattuso ha detto di aver chiamato 35 giocatori. Tra questi non troviamo Acerbi. “Non ho nulla contro di lui, lo stimo e lo rispetto ma non l’ho chiamato” le parole dell’allenatore su un difensore che, probabilmente e considerando anche la carta d’identità, non farà parte del nuovo ciclo azzurro.