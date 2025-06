La finale di Champions League ha lasciato l’amaro in bocca nonostante, sul campo, non ci sia mai stata partita. Il PSG ha dominato dal primo all’ultimo minuto con l’Inter incapace di reagire e di contrastare la qualità degli avversari. Ieri sera non ha funzionato nulla; Dumfries l’unico che, forse, ci ha provato un minimo. Per il resto i top player dei nerazzurri hanno mancato clamorosamente l’appuntamento con la storia. Il 5-0, in realtà, entra nella storia perché è la peggior sconfitta di sempre in una finale di Champions League.

Una sconfitta pesante e che non rende giustizia al percorso dell’Inter. I nerazzurri hanno dimostrato, contro Bayern Monaco e Barcellona, di potersela giocare con squadre più forti. A Monaco però è mancata proprio l’applicazione, la voglia di andare oltre l’ostacolo e di lottare con tutte le proprie forze. Il PSG ha messo a nudo tutte le difficoltà dei nerazzurri e ora la stagione diventa inevitabilmente non troppo positiva.

Inter, non solo la Champions: rammarico scudetto

Perdere una finale può starci per quanto faccia male. Il problema è il modo e l’Inter ha scelto quello peggiore. Il dominio del PSG aumenta anche il rammarico per il campionato. L’eventuale vittoria dello scudetto avrebbe reso meno amara la serata di ieri ma i nerazzurri, in Serie A, hanno perso troppi punti in momenti chiave. Il pareggio contro la Lazio, alla penultima di campionato con il Napoli che pareggiava a Parma, è solo l’ultima delle occasioni non sfruttate. Forse la vera partita chiave, in negativo, è la trasferta del Tardini quando da 2-0, l’Inter si è fatta rimontare sul 2-2.

Inzaghi e il futuro all’Inter: le ultime

Al termine della finale con il PSG, Inzaghi ha sottolineato di non essere certo di guidare la squadra al prossimo Mondiale per Club. Servirà un confronto con la società e, come riportato da Fabrizio Romano su X, l’incontro avverrà all’inizio della settimana prossima. Non sono esclusi colpi di scena.