L’Inter è reduce dalla sofferta vittoria, per 2-1, contro l’Urawa. Un successo fondamentale per non rischiare di uscire anzitempo dal Mondiale per Club. La qualificazione va ancora conquistata (sarà decisiva la sfida con il River Plate) ma è chiaro che la situazione per i nerazzurri è decisamente migliore rispetto al minuto 70 della partita con i giapponesi. Non solo il campo ma anche il calciomercato dove si cercano rinforzi da dare a Chivu. Le sfide contro Monterrey e Urawa hanno dimostrato che, se si vuole portare avanti l’idea del 3-4-2-1, serve gente di qualità e in grado di saltare l’uomo. In attesa delle entrate si lavora anche alle uscite e, da questo punto di vista, occhio alla situazione Sebastiano Esposito.

L’attaccante è reduce da una stagione non semplice con la maglia dell’Empoli; la retrocessione in Serie B, a causa della sconfitta all’ultima giornata, è stato un duro colpo da digerire per il centravanti che ora sta cercando di mostrare le sue qualità al Mondiale per Club. Il suo futuro però difficilmente sarà in maglia nerazzurra dove non riuscirebbe a giocare con continuità. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’attaccante piace alla Fiorentina. I viola sono grandi protagonisti in questa prima fase di mercato e potrebbero decidere di affondare il colpo qualora non venisse riscattato Gudmundsson.

Inter, su Sebastiano Esposito non solo la Fiorentina

Un futuro incerto quello del centravanti nerazzurro. Sebastiano Esposito non piace solamente alla Fiorentina; sul ragazzo è forte anche l’interesse del Parma. Il club è vicino alla cessione, proprio all’Inter, di Bonny e per sostituirlo potrebbe puntare proprio sul classe 2002. Il Mondiale per Club dunque sarà, molto probabilmente, l’ultima competizione di Esposito in maglia nerazzurra.