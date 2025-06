Lo aspettano a Milano, ma nella squadra “sbagliata” | L’Inter lo soffia al Milan: firma dopo il Mondiale

Stanno aspettando il calciatore a Milano, ma nella squadra “sbagliata”: l’Inter lo soffia al Milan, oramai ci sono pochi dubbi

Nella passata stagione, per quanto riguarda i derby, ad avere la meglio ed a sorridere sono stati i “cugini” del Milan che hanno avuto la loro rivincita. Su tutti i fronti in cui le due squadre si sono affrontate.

Anche se, dal punto di vista del calciomercato, l’Inter potrebbe seriamente effettuare uno sgambetto non indifferente ai rossoneri per quanto riguarda l’acquisto di un calciatore.

Non un calciatore qualunque, ma colui che è finito da tempo nella lista dei desideri del club di via Aldo Rossi. La “Benamata”, infatti, sta provando in tutti i modi a soffiare l’atleta al Milan.

Almeno questo sarebbe l’obiettivo del presidente Marotta che, da una parte, si sta concentrando su quanto sta facendo la squadra negli USA al Mondiale per Club. Dall’altra, invece, il pensiero va a come i dirigenti stanno gestendo il calciomercato.

Calciomercato Inter, sgambetto ai cugini del Milan: le ultime

E se l’Inter dovesse inserirsi nella trattativa che dovrebbe portare Granit Xhaka in rossonero? Una ipotesi difficile, ma non del tutto impossibile. Per il semplice motivo che il nazionale svizzero non ha ancora trovato l’accordo con il Milan ed il suo trasferimento non è così sicuro. Non sarà, comunque, una impresa facile visto che il Bayer Leverkusen, detentore del cartellino del classe ’92, non vorrebbe perdere anche lui dopo che in questa sessione estiva sono andati via (in un colpo solo) atleti del calibro di: Tah, Frimpong e Wirtz.

Insomma, perdere un elemento fondamentale come lui ed una guida per il centrocampo delle “Aspirine” sarebbe un durissimo colpo da digerire. La cosa certa, come annunciato da alcune fonti e media sportivi, è che il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa nei confronti del calciatore. Mister Allegri, infatti, vuole puntare su di lui ed affidargli le chiavi del centrocampo. Allo stesso tempo, però, l’Inter potrebbe intrufolarsi e rovinare la festa ai “cugini” tanto da soffiargli il giocatore.

Calciomercato Inter, si cerca lo “sgarbo” ai rossoneri

Dopo aver perso Tijjani Reijnders in quel ruolo, il Milan avrebbe chiuso per Luka Modric. Il nazionale croato, per tanti motivi, non basta. Ed è per questo motivo che si sta facendo di tutto per chiudere, quanto prima, con Xhaka ed il Bayer Leverkusen. Possibile, però, che a rovinare la festa ed i piani del club rossonero possa essere proprio l’Inter che lavorerà, per rinforzare la rosa, anche a centrocampo.

Anche se, allo stesso tempo, il ds Tare appare molto fiducioso nel fatto di chiudere la trattativa con il calciatore. Anche il giornalista ed esperto di mercato come Fabrizio Romano fa sapere che le due parti sono ancora in stretto contatto. Ma di ufficiale ancora nulla. L’Inter, fino a quando la trattativa non verrà ufficializzata, proverà a rovinare tutti i piani dei cugini.