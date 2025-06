Pazzesco Calhanoglu, altro tradimento in vista | Ma quale Galatasaray: addio Inter ma rimane in Serie A

Il centrocampista turco finito nel mirino di un top club di Serie A, ma potrebbe essere considerato tradimento dai tifosi nerazzurri.

Sembra essere arrivato ormai al capolinea l’avventura di Hakan Calhanoglu all’Inter.

Dopo quattro stagioni in nerazzurro giocate ad altissimo livello, le strade tra il giocatore e la società potrebbero definitivamente dividersi.

Le voci sul suo trasferimento all’estero si fanno sempre più insistenti, ma potrebbe esserci un colpo di scena proprio in queste ore.

Non solo il Galatasaray, infatti, anche un top club che vorrebbe tornare a vincere tutto.

Clamoroso trasferimento in arrivo?

Non ci è ancora dato sapere se il centrocampista turco – padrone del settore centrale del club interista – giocherà ancora a Milano, sponda nerazzurra, o in un’altra squadra. Già lo scorso anno il trentaduenne era dato per partente, prima di essere però riconfermato e autore di una stagione mozzafiato agli ordini di Simone Inzaghi.

Ma ora con l’addio del tecnico piacentino e l’arrivo di Cristian Chivu potrebbe aprirsi un nuovo ciclo in casa Inter che veda l’esclusione del turco. In questo momento in pole position si troverebbe il Galatasaray. Il numero 20 azzurro vedrebbe di buon occhio una tappa in Turchia, sua madrepatria, in una squadra che, dopo aver preso a parametro zero Leroy Sané, si sta rinforzando sempre di più in ottica europea. Secondo le ultime notizie, infatti, il diretto interessato avrebbe aperto ad un suo trasferimento, ma alla finestra ci sarebbe anche la Juventus.

Una pazza idea, ma non impossibile

Vedere Calhanoglu alla Juventus sarebbe un vero e proprio tradimento agli occhi degli interisti, ma c’è da dire che il centrocampista ex Bayer Leverkusen viene dal Milan, acerrimi rivali dei nerazzurri, e ha dimostrato più volte di non voler essere limitato dalle storiche rivalità tra club. Una idea complicata, ma non del tutto impossibile per il calciatore che ha fatto capire di voler chiudere la sua avventura in nerazzurro.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 e, se davvero il club torinese volesse fare un tentativo per portarlo alla Continassa, l’Inter farà tutt’altro che sconti. Si tratta quindi di un’ipotesi difficile e che per ora non trova riscontri nella pratica, ma che potrebbe essere un’idea da non escludere del tutto nel caso dovesse partire McKennie o Thuram (ci sono molti club europei interessati).