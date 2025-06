Ho visto abbastanza, in campionato vai in panchina | Chivu silura Sommer: accordo col nuovo numero 1

La non brillante prestazione contro il Monterrey potrebbe risultare una bocciatura per Sommer: in arrivo un nuovo numero 1

Il nuovo ciclo che porta la firma di Cristian Chivu si è aperto con un pareggio, contro il Monterrey, al Mondiale per Club. Un 1-1 che non ha soddisfatto l’ambiente nerazzurro che, nelle restanti partite contro Urawa Reds e River Plate deve necessariamente vincere.

Non sono mancate le critiche per via della prestazioni di alcuni calciatori che avrebbero potuto fare decisamente molto di più. Tra questi il portiere ed uno dei simboli della difesa come Yann Sommer.

L’estremo difensore svizzero è stato poco reattivo quando l’ex madridista Sergio Ramos ha siglato la rete del provvisorio vantaggio dei messicani. Poi una serie di incertezze durante il corso della partita da parte dell’esperto portiere.

Non è da escludere, a questo punto, che quella prestazione negativa contro il Monterrey possa essere stata la definitiva condanna nei suoi confronti. Così come non lo è il fatto che la dirigenza potrebbe puntare ad un nuovo portiere. Magari in questa stagione sportiva.

Calciomercato Inter, Sommer non convince: individuato il possibile nuovo n°1

Anche da un punto di vista anagrafico (compirà 37 anni a dicembre) l’Inter si sta iniziando già a guardare attorno come nuovo portiere del futuro. In panchina c’è Josep Martinez che, quando è stato chiamato in causa, ha comunque risposto presente fornendo delle prestazioni di tutto rispetto. Anche se, a quanto pare, potrebbe anche non bastare visto che il presidente Marotta vorrebbe continuare a puntare in alto.

Tra i nomi dei portieri che piacciono, in ottica futura, spunta quello di Alex Meret. L’estremo difensore, dei due scudetti con il Napoli, è in scadenza di contratto tra poche settimane. Il friulano piace parecchio alla dirigenza della “Beneamata” che lo ha inserito nella lista dei desideri. Anche se, però, secondo quanto riportato da alcune fonti e media sportivi pare che Meret sia vicino al rinnovo con i partenopei.

Calciomercato Inter, Marotta guarda al futuro per la porta: i possibili nomi

L’Inter, però, non molla la speranza di poter convincere il friulano nell’accettare una possibile offerta del club nerazzurro. Si tratta semplicemente di una ipotesi. Proprio come quella che potrebbe portare al nome di un certo Gianluigi Donnarumma.

Il nativo di Castellammare di Stabia andrà in scadenza di contratto, con il PSG, il prossimo anno. Del suo futuro il classe ’99 ha dichiarato di non volerne parlare. Anche se l’interesse dell’Inter, così come di altri club, c’è ed è molto concreto.