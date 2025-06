Già che ci sei fai le valigie e vai via, Chivu non lo può più vedere | Resta in Serie A: non finisce nemmeno il Mondiale

Chivu sta già facendo piazza pulita: è stato spedito a casa, non vuole assolutamente che continui il Mondiale per Club

Questa stagione è letteralmente interminabile. Non solo i club hanno disputato le loro varie competizioni Nazionali ed Internazionali, ma si è anche disputata la Nations League ed è attualmente in corso il Mondiale per Club più ricco di sempre.

Tra le italiane partecipanti, chi salta più all’occhio è l’Inter. Tutti monitorano il rendimento dei nerazzurri, dato che hanno cambiato allenatore, ingaggiando Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi, scappato in Arabia dopo la fortissima delusione subita.

D’altronde non si biasima se è passato dall’esser in corsa per il Triplete, a perdere tutto all’ultimo passo. Non è facile per nessuno digerire le sconfitte dopo un anno intero, a maggior ragione se nella competizione più importante, la Champions League, è arrivata con il passivo più largo della storia del calcio.

Ed è per questo che è stato chiamato il mister rumeno. E’ sicuramente avvantaggiato rispetto ad altri avendo allenato le giovanili del club ma ha l’enorme pressione di rivitalizzare l’ambiente, riformare il gruppo e riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Mondiale per Club

Il primo e fondamentale test è proprio la Coppa del mondo per club FIFA. Ottimi test in vista della nuova stagione, dove i calciatori del Biscione hanno voglia di riscatto. Ovviamente non saranno definitivi data la stanchezza delle oltre 60 partite stagionali ma permette a Chivu di capire su chi puntare.

Particolare attenzione va concentrata sulle seconde linee, l’aspetto sui cui l’Inter vorrebbe migliorare per essere più competitiva la prossima annata. Ed è proprio uno degli interpreti della seconda formazione ad esser già stato bocciato, tant’è che non è nemmeno certo che finisca il Mondiale.

Rispedito a casa

Il suddetto è Sebastiano Esposito, l’attaccante italiano rientrato dal prestito all’Empoli. A differenza del fratello Pio, che ha decisamente convinto in queste settimane Chivu, il classe 2002 non è riuscito a lasciare la sua impronta nella gara disputata contro il Monterrey di Sergio Ramos.

L’Inter è infatti alla ricerca di una quarta punta che affinachi Mehdi Taremi e faccia rifiatare la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tra i vari nomi presenti sulla lista, stanno trattando in primis Ange-Yoan Bonny, la punta francese del Parma che ha già comunicato ai suoi agenti di gradire la meta. La loro idea è quella di ingaggiarlo inserendo Esposito come contropartita, così da abbassare il prezzo del cartellino.