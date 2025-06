Il tuo futuro non è alla Roma, Chivu lo aspetta all’Inter | I nerazzurri fanno spesa: anche Gasp deve arrendersi

L’Inter si rinforza con un giocatore della Roma, lo ha chiesto Chivu alla dirigenza, Gasperini dovrà fare a meno di lui

L’Inter e la Roma sono alle prese con un nuovo ciclo con l’obiettivo di proseguire l’ottimo percorso di Inzaghi e Ranieri. I nerazzurri hanno affidato la gestione dello spogliatoio a Cristian Chivu, tecnico reduce dalla salvezza ottenuta con il Parma e conoscitore dell’ambiente sia nelle vesti di giocatore che di allenatore della Primavera.

Il club di Viale della Liberazione è alle prese con un processo di ringiovanimento dell’organico, con l’inserimento di profili di prospettiva come Sucic, Luis Henrique e Bonny che dovranno portare freschezza e dinamismo a centrocampo e in attacco.

Gli Oaktree avrebbero terminato il budget adibito al mercato, con gli introiti derivanti dai risultati conquistati in Champions e nel Mondiale per Club, in svolgimento, che serviranno per il risanamento dei debiti ereditati dalla famiglia Zhang.

Altre operazioni avverranno sulla base di eventuali uscite o tramite operazioni low cost, con Beppe Marotta che si è dimostrato molto abile nello sfruttare occasioni che il mercato proponeva e che hanno consentito alla rosa di rinforzarsi.

L’Inter non può più spendere, il mercato prosegue con la forza delle idee

E una ghiotta chance sembra provenire dalla Capitale, con il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini che è in scadenza di contratto, con il suo valore ridotto e con la dirigenza giallorossa disposta a cederlo di fronte a un modesto indennizzo economico.

Il numero 7 è al giro di boa della sua carriera e, a 29 anni, cerca un allenatore che possa credere in lui. A Milano potrebbe avere un minutaggio maggiore, considerando l’intensa stagione che attende l’Inter.

L’Inter pensa a uno scambio che accontenterebbe tutti

Pellegrini ha rifiutato, a oggi, di sedersi a un tavolo e rinnovare il legame con i giallorossi, segnale del suo desiderio di cambiare aria, solo rimandato dall’approdo di un moderatore e pacificatore come Claudio Ranieri.

Pellegrini potrebbe essere utilizzato come ala nel folto centrocampo a cinque dei nerazzurri, con l’ipotesi di uno scambio con Davide Frattesi, con un’eventuale conguaglio che sarebbe sborsato dai capitolini, da tempo speranzosi di potere avere di nuovo in squadra uno dei migliori incursori della serie A, in cerca di un posto da titolare che non ha mai avuto a Milano.