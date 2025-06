L’Inter è impegnata su due fronti; da un lato il campo con i nerazzurri impegnati al Mondiale per Club. Il successo contro l’Urawa ha evitato numerose polemiche e permesso ai ragazzi di Chivu di avvicinarsi agli ottavi di finale. Per la qualificazione alla seconda fase sarà decisiva la partita contro il River Plate. Per quanto riguarda il calciomercato invece si sta lavorando con l’obiettivo di rinforzare una rosa che, nell’ultima stagione, ha dimostrato di aver bisogno di linfa nuova. In entrata, dopo Sucic e Luis Henrique, si lavora per Bonny mentre in uscita Taremi può lasciare i nerazzurri.

Il centravanti, arrivato a parametro zero, non ha disputato una stagione da incorniciare. Un solo gol in campionato dove non è riuscito a rispettare le attese considerando qualità molto importanti. Il futuro di Taremi è tutto tranne che sicuro; non è da escludere infatti una sua cessione che consentirebbe ai nerazzurri di inserire una nuova punta dopo l’innesto, sempre più probabile, di Bonny.

Inter, su Taremi è forte l’interesse del Besiktas

Come riportato da Sky, il centravanti dell’Inter è finito nel mirino del Besiktas. Operazione per nulla semplice considerando la richieste dell’Inter di una cessione a titolo definitivo. Al momento l’interesse del club turco è solamente per un prestito. Situazione dunque da valutare e che potrebbe subire delle evoluzione nel corso delle prossime settimane.